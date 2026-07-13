Kliknili so na rezultate in zadržali dih: prvi odzivi slovenskih maturantov

Danes so se za številne slovenske maturante končali tedni čakanja. Objavljeni rezultati splošne mature so nekaterim odprli vrata do želenega študija, drugim pa prinesli nove izzive in premislek o naslednjih korakih. Ob dnevu, polnem pričakovanj in močnih čustev, smo maturante vprašali, kako so doživljali obdobje mature vse do trenutka objave rezultatov.

Med najbolj zadovoljnimi z doseženim rezultatom je zlati maturant Andraž Mencinger z Gimnazije Bežigrad. Na splošni maturi je dosegel 32 od 34 možnih točk, najbolje pa se je odrezal pri angleščini, pri kateri mu je po njegovih besedah pomagalo predvsem sprotno delo.

Pred objavo rezultatov je imel tudi nekaj skrbi. »Najbolj sem se bal, kakšna bo ocena iz matematike. Med vsemi pisnimi izpiti se mi je prva pola matematike na višjem nivoju zdela najtežja. Dva dni po tem, ko smo jo odpisali, preden sem šel spat, sem se spomnil, kaj vse sem se zmotil ... Ampak očitno se le nisem,« je povedal.

Za nadaljevanje študijske poti je izbral medicino, čeprav je bil glede izbire nekaj časa neodločen. Po uspešno zaključeni maturi ga zdaj čakajo predvsem počitnice. »Preostanek počitnic bom preživel predvsem mirno in sproščeno. Septembra grem s prijatelji na potovanje po Portugalski, do takrat pa bomo šli še kaj na morje,« je dodal.

Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65 odstotka kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 9145 kandidatov uspešno opravilo 90,67 odstotka. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklicni 64.

Svoje jutro pred objavo rezultatov je opisala tudi maturantka Živa Ivanc, ki se je vpisala na pravno fakulteto. »Namenoma sem se zbudila samo minuto prej, zato da nisem bila prej čisto živčna, preden so objavili rezultate. Adrenalin je bil kar ... bila sem kar živčna, ampak po tem, ko sem videla, da je vse v redu, je bil svet takoj lepši,« je povedala.

Rezultat je najprej sporočila staršem, kmalu zatem pa tudi sošolkam. Tudi one so bile z dosežki zadovoljne, ena izmed njih pa je na splošni maturi dosegla vse možne točke.

Živo je najbolj skrbela biologija, čeprav je bila pred pisanjem eseja pri slovenščini najbolj pod stresom. Na koncu so bile skrbi odveč. »Esej je bil najhujši in potem pa je šlo ... bilo je vedno lažje. Tako da sem pričakovala, da bom bolj pod stresom,« je povedala.

Nekoliko jo je presenetil rezultat pri umetnostni zgodovini. »Sem mislila, da bo bolje. Še zmeraj je bila štiri, kar je super, ampak sem pričakovala, da bo bolje. Je bila pa biologija toliko višje, da se na koncu vse izenači,« je dejala.

Kdaj ugovarjati

Pred uradno podelitvijo imajo maturanti še tri dni časa za elektronski vpogled v ocenjene izpitne pole. Če menijo, da se je pri ocenjevanju zgodila napaka, lahko vložijo ugovor. V prihodnjih tednih bodo izvedeli še, ali so sprejeti na izbrane študijske programe, saj bodo visokošolski in višješolski zavodi rezultate prvega prijavnega roka objavili proti koncu julija.

Danes so se za številne slovenske maturante končali tedni čakanja. Fotografija je arhivska. FOTO: Matej Družnik

Glede na rezultate Živa naslednjih nekaj tednov ne pričakuje večjih skrbi, saj ima več točk, kot jih bo verjetno potrebnih za vpis na izbrano fakulteto. O vpogledu v izpitne pole in morebitnem pritoževanju ne razmišlja.

Kljub temu so maturanti dobili nekaj priporočil profesorjev glede ugovora. »Izplača se pri predmetih, na primer pri umetnosti ali biologiji, kjer je lahko odgovor nekoliko nejasen. Tam se v primeru, da potrebuješ nekaj točk, izplača pritožiti. Pri slovenščini pa recimo ne, ker gre vse skupaj v vpogled, tudi esej. Če se za drugo polo pritožiš, bo vse še enkrat ocenjeno in ti potem po navadi, če prištejejo nekaj, odštejejo drugje in si na koncu na istem,« je povedala.

Po koncu maturitetnega obdobja se zanjo začnejo brezskrbne počitnice. S prijateljico se odpravlja z vlakom po Evropi, načrtuje pa tudi potovanje v Ameriko. Svoje rezultate bodo skupaj kmalu tudi proslavili.

Vsakdanja vprašanja

Da je bilo obdobje mature zahtevno, meni tudi Filip Reščič z Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik. »Težji del maturitetnega obdobja so se mi zdela čisto vsakdanja vprašanja, na primer, kako naj se dobro naspim. Če bi znal to odpraviti, bi se tudi manj ukvarjal in obremenjeval s skrbmi na zalogo, torej, kako mi bo šlo,« je povedal.

Da je bilo obdobje mature zahtevno, meni tudi Filip Reščič iz Kamnika, sicer eden od letošnjih zlatih maturantov. FOTO: Osebni arhiv

Ob koncu srednje šole se je moral odločiti tudi za nadaljnjo študijsko pot. »Izbral sem študij fizike, kajti v tem trenutku se mi zdi, da to področje ne bo izgubljalo vpliva, je široko uporabno in bo tudi v nadaljevanju ponujalo široke možnosti tudi za službo. Za prihodnost si želim predvsem to, da bi študij solidno končal in da bi me to področje še naprej tako veselilo, kot me je v srednji šoli. In seveda, da bi dobil znanja, s katerimi bi lahko vsaj malo pripomogel k temu, da bi se svet vrtel v pravo smer,« je povedal Filip.

Za maturante je tako z objavo rezultatov konec enega najbolj pričakovanih trenutkov po zaključku srednje šole. Nekateri bodo svojo pot nadaljevali na izbranih fakultetah, druge pa čakajo še odločitve o naslednjih korakih. Po tednih priprav in čakanja jih zdaj čakajo predvsem počitnice in priprave na novo poglavje.

Vsak obdobje mature doživlja nekoliko drugače, na koncu pa jih povezujejo predvsem olajšanje po koncu mature, zadovoljstvo z doseženimi rezultati in načrti za prihodnost – od študija medicine, prava in fizike do zasluženih počitnic, potovanj in časa s prijatelji.