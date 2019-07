FOTO:Konec negotovosti za več kot 6000 dijakov

Dijaki zdaj čakajo le še na informacije, ali so sprejeti na želeno fakulteto. FOTO: Leon Vidic

Dekleta nekoliko boljša

Pogled zdaj uprt v fakultete

Ljubljana – Negotovosti je konec, splošno in poklicno maturo je letos opravilo več kot 90 odstotkov dijakov. Je pa tudi poklicna matura letos postala zrelejša in polnoletna, saj praznuje 18 let, splošna matura pa je del zrelostnega preizkusa dijakov že 25 let.Dijaki so lahko danes od sedme ure zjutraj s pomočjo šifre na spletu pregledali , kako so se odrezali na splošni maturi. V prvih desetih minutah je to storilo kar 46 odstotkov kandidatov, je poudaril, direktor državnega izpitnega centra.Tisti, ki so pristopili k poklicni maturi, so se z rezultati seznanili že prejšnji teden. K njenemu spomladanskem roku, ki je potekal konec maja in junija, se je prijavilo 10.395 kandidatov, udeležilo se ga je 8110 kandidatov, od katerih jih je bilo na koncu uspešnih 91,3 odstotka., minister za izobraževanje, je poudaril, da lahko »po 25 letih ugotavljamo, da sistem mature, ki ga stalno nadgrajujemo, uspešno deluje. Je ključni element zagotavljanja kakovosti v šoli. Brez zunanje spodbude ali pritiska bi kakšna vsebina ostala nepokrita, a matura predstavlja neko zunanjo spodbudo, da lahko kakovost v slovenskem izobraževanju raste.«Predsednik državne komisije za splošno maturoje poudaril, da sta bila zahtevnost in težavnost mature na enaki ravni kot leta poprej, je pa letos nekoliko manj zlatih maturantov. Lani jih je bilo takšnih, ki so dosegli med 30 in 34 točk, 271, letos pa jih je »z odliko« opravilo 236, od tega 137 deklet in 99 fantov. Z najvišjim možnim uspehom se lahko pohvali osem kandidatov., predsednik državne komisije za poklicno maturo, je ob predstavitvi rezultatov povedal, da je njihova želja krepiti poklicno maturo kot kakovosten zaključek šolanja. »Dve tretjini generacije je vpisanih v programe, ki se zaključijo z njo. V gospodarstvu imamo potrebo po profilih, ki prihajajo iz poklicnega izobraževanja.« Dodal je še, da poklicna matura ni nič slabša ali lažja od klasične, ampak je drugačna.Da je kakovost znanja razpršena, tako Dular, pove tudi podatek, da je izjemen uspeh – to so tisti, ki so osvojili 22 ali 23 točk – doseglo 345 kandidatov (lani 337), ki prihajajo iz kar 82 šol po državi. Najvišji možni uspeh (23 točk) je doseglo 206 kandidatov.Na splošno maturo se je letos na 83 šolah prijavilo 6878 kandidatov, izpitov se je udeležilo 6138 kandidatov, od katerih je zrelostni izpit opravilo 90,3 odstotka. Lani je potekala na eni šoli več, v njej se je preizkusilo 6356 kandidatov. Na spomladanskem roku je splošno maturo v zadnjih letih uspešno opravilo od 84 do 87 odstotkov prijavljenih kandidatov, letno pa od 86 do 89 odstotkov, je pred spomladanskim rokom sporočil Zupanc.Izpit iz posameznega predmeta splošne mature je opravljalo tudi 1853 kandidatov (lani 1814), ki so se prijavili k poklicni maturi oziroma so jo že opravili.Letošnja uspešnost nekoliko izstopa navzgor. Medtem ko je bilo lani uspešnih 88 odstotkov, jih je bilo pri letošnji splošni maturi 90,3 odstotka, nekoliko so se izboljšali tudi rezultati poklicne mature, to je letos opravilo 91,4 odstotka dijakov. Letošnje leto se bo tako po vseh kriterij mature vpisalo kot eno uspešnejših.Na podlagi rezultatov obeh matur se kandidati lahko vpišejo v višješolske in univerzitetne programe, kjer je letos na voljo več kot 18.000 vseh vpisnih mest.