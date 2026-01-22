Konec privilegija javnih uslužbencev

Absentizem je kronična težava našega sistema, koliko je tako imenovanega izigravanja bolniških odsotnosti, pa ni mogoče natančno oceniti. Nadzor nad njimi se vse pogosteje izvaja in pokaže izjemno iznajdljivost posameznikov – bile pa so tudi anomalije v sistemu oziroma nezainteresiranost države, da bi nadzor okrepila. Ko gre bolniška odsotnost v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje, imajo sami pooblaščene laične kontrolorje, vse pogosteje pa tudi organizacije in podjetja najemajo detektive za zbiranje informacij.