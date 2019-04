Konec tedna bo oblačno s krajevnimi plohami

Bolj optimistično za 1. maj

Lanskoletni prvomajski kres na Rožniku. FOTO: Jože Suhadolnik

Zadnje aprilske dni, ko zaradi šolskih počitnic in praznikov številni uživajo v dela prostih dnevih, se je poslabšala vremenska napoved. Danes bo sprva delno jasno, sredi popoldneva pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami ter možnostjo neviht, pojasnjujejo na Agenciji RS za okolje (ARSO). Proti večeru se bo razjasnilo, na Obali pa bo večinoma suho.Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija. V nedeljo bo po Sloveniji večinoma oblačno s padavinami, meja sneženja se bo spustila pod 1000 m. Pooblačilo se bo že v jutranjih urah, padavine pa bodo od severozahoda zajele večji del Slovenije. Najmanj padavin bo na severovzhodu, na Primorskem pa bo zapihala burja. Jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli 0, drugje od 5 do 12, popoldanske pa od 2 do 9, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, so še zapisali na Arsu.Več jasnine lahko pričakujete na zahodu, na vzhodu pa bo bolj oblačno. V sredo se bodo vremenske razmere umirile, vreme bo sončno, padavine pa manj verjetne.Od četrtka do nedelje bo vreme spet bolj spremenljivo, zlasti popoldan pa bodo nastajale krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija.Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ob prihajajočih prvomajskih prireditvah v naravi opozarja, da morate pri kurjenju kresov upoštevati omejitve in prepovedi. Kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe, ob vetrovnem vremenu ga ni priporočljivo prižigati, če pa kres že gori, je treba kurjenje kresa prekiniti. Pri kurjenju je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les, prepovedana pa je uporaba nevarnih, vnetljivih, eksplozivnih in oksidativnih snovi. Prav tako je prepovedano kurjenje odpadkov. ​Po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti ter po potrebi prekriti z negorljivim materialom.Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci. Če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali, poleg tega mora biti prostor okoli kurišča v obsegu vsaj enega metra od roba kresa očiščen vseh gorljivih snovi.