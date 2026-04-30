    Slovenija

    Konec tedna delna zapora železniške postaje v Ljubljani

    Na Slovenskih železnicah svetujejo, naj potniki pred odhodom preverijo najnovejše informacije o svoji relaciji in upoštevajo spremembe pri načrtovanju poti.
    V ponedeljek zjutraj bo postaja znova odprta in promet bo stekel po prilagojenem režimu, ki velja od sredine decembra. FOTO: Blaž Samec
    V ponedeljek zjutraj bo postaja znova odprta in promet bo stekel po prilagojenem režimu, ki velja od sredine decembra. FOTO: Blaž Samec
    STA
    30. 4. 2026 | 15:57
    30. 4. 2026 | 16:50
    2:48
    A+A-

    Osrednji del ljubljanske železniške postaje bo od petka do nedelje zaradi del v okviru nadgradnje železniškega vozlišča znova delno zaprt, železniški promet pa prilagojen. 

    V času tokratne zapore, že četrte od začetka del, a tokrat le delne, bodo vlaki proti Primorski na progi Ljubljana–Borovnica–Divača–Sežana/Koper vozili z začasnega perona ob Dunajski cesti (tir 94).

    Slovenske železnice iščejo gradbinca za novo avtobusno postajo

    Za nekatere povezave na relaciji Ljubljana–Borovnica in obratno bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadomestni avtobusi bodo vozili po prilagojenem voznem redu, potniki bodo vstopali in izstopali na ploščadi ob prvem tiru v neposredni bližini ljubljanske železniške postaje.

    Za pomoč in usmerjanje je potnikom na voljo osebje Slovenskih železnic. Vsak dan lahko med 6. in 22. uro pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 81 11.

    Vlaki proti Štajerski na relaciji Ljubljana–Zidani Most–Maribor/Dobova bodo vozili do oziroma z začasnih peronov ob križišču Masarykove ceste in Njegoševe ulice (tir 95, 96, 97, 98). Nadomestni avtobusni prevoz bo organiziran za del povezav na relaciji Ljubljana–Ljubljana Zalog. Tudi ti avtobusi bodo začeli pot na ploščadi ob prvem tiru tik ob železniški postaji.

    Za potnike v tranzitu, ki bodo prispeli v Ljubljano z vlakom, ki vozi na relaciji Hodoš–Celje–Zidani Most–Ljubljana, ter bodo nato nadaljevali potovanje proti Kopru, bo na območju Ljubljane organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadomestni avtobusi bodo vozili z začasnih peronov na Masarykovi cesti do postaje Ljubljana Dolgi most, kjer bodo potniki nato prestopili na vlak IC 503 (Ljubljana–Koper).

    Pričakujte zamude: na praznični konec tedna zapora železniške postaje v Ljubljani

    Nadomestni avtobusni prevoz bo po prilagojenem voznem redu organiziran tudi na relaciji Ljubljana Zalog–Brezovica za potnike, ki potujejo na Reko ali z Reke.

    V smeri proti Dolenjski ne bo sprememb. Kot običajno bodo z osrednjega dela postaje vozili tudi vlaki na relaciji Ljubljana–Jesenice–Beljak. Bodo pa nekateri vlaki na odseku Ljubljana–Ljubljana Vižmarje in obratno zaradi del na vozni mreži prepeljani z dizelskimi potniškimi garniturami.

    V ponedeljek zjutraj bo osrednja ljubljanska železniška postaja znova odprta in promet bo potekal po prilagojenem režimu, ki velja od sredine decembra.

