Konec tedna obilno deževje

Napoved padavin. FOTO: Arso



Na Arsu svetujejo spremljanje aktualnih opozoril in napovedi

Lepo vreme se počasi poslavlja. Danes bo še po večini sončno, tudi najvišje dnevne temperature bodo prijetne, saj se bodo gibale od 16 do 22 stopinj Celzija. Tudi jutri bo še prijetno sončno, le na severu Primorske bo oblačno, ponekod v Posočju lahko tudi rosi ali rahlo dežuje.Ob koncu tedna pa se bo po daljšem obdobju suhega vremena vremenska situacija spremenila. »Nad zahodno Evropo in zahodnim Sredozemljem bo nastalo ciklonsko območje. Z močnimi južnimi do jugozahodnimi vetrovi bo k nam več dni zapored dotekal topel in zelo vlažen zrak. Zelo vetrovno bo tudi po nižinah,« so zapisali meteorologi na Agenciji za okolje (Arso).Dež bo v hribovitih zahodnih krajih začel padati v petek, močnejše padavine pa lahko pričakujemo predvsem v soboto, nedeljo in ponedeljek. Težišče padavin bo sprva na zahodu, potem pa tudi na jugu in v osrednji Sloveniji. Močno deževje bo zajelo tudi Furlanijo-Julijsko krajino in avstrijsko Koroško, so pojasnili na Agenciji za okolje.V celotnem padavinskem obdobju lahko po prvi oceni pade v zahodni Sloveniji od 200 do 400 litrov dežja na kvadratni meter, v osrednji in južni Sloveniji pa od 100 do 250 litrov na kvadratni meter.Konec tedna bodo hitro in močno narasle reke v večjem delu države. Kljub trenutni mali vodnatosti rek bodo možna tudi poplavljanja rek na več območjih po državi.