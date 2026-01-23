Konec tedna sprememba vremena, ponekod bo tudi snežilo

Vremenoslovci za konec tedna napovedujejo spremembo vremena in danes ponoči tudi nekaj sneženja.

Danes popoldne bo sicer oblačno, ponekod bo mogoče ujeti tudi nekaj sončnih žarkov, napoveduje Agencija RS za okolje. V zahodnih krajih se bodo nato proti večeru začele pojavljati rahle padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 6, ob morju do 8 stopinj Celzija.

V noči na soboto se bodo padavine okrepile in razširile tudi na osrednji ter južni del države. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine med 1000 in 1300 m, nižja meja pa je mogoča le v alpskih dolinah.

FOTO: ARSO

Sobotno jutro bo prav tako mrzlo, med -2 in 3 stopinjami Celzija, na Primorskem od 3 do 7. Oblačnost se bo nadaljevala, padavine pa bodo zajele tudi vzhodno Slovenijo in do večera ponehale. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1200 m, nižja pa le na severozahodu države.

Tudi nedelja bo najverjetneje oblačna in deževna, meja sneženja pa se bo nekoliko spustila. V ponedeljek lahko pričakujemo trganje oblačnosti in ponehanje padavin.