Konec večkratnih identitet za migrante in begunce

Državni zbor bo jutri na izredni seji po nujnem postopku predvidoma sprejel predlog zakona o izvajanju uredbe EU o vzpostavitvi sistema Eurodac, ki je namenjen primerjavi biometričnih podatkov za podporo upravljanju prošenj za mednarodno zaščito ter odkrivanju in preprečevanju terorizma in hudih kaznivih dejanj. Obdelavo podatkov so začeli v EU uporabljati že 12. junija, zato se s sprejemom mudi.

Eurodac ni nov sistem, pravno je bil vzpostavljen že leta 2000, delovati je začel tri leta pozneje. Njegov namen je bil identičen kot zdaj, le da bo nabor podatkov razširjen – poleg primerjanja prstnih odtisov prosilcev za azil in prijetih nezakonitih migrantov bodo shranjeni še fotografija obraza, identifikacijski podatki ter kopije osebnih oziroma potnih dokumentov. Sistem bo olajšal identifikacijo takšnih oseb, pa tudi spremljanje večkrat vloženih prošenj prek detektorja večkratnih identitet, ki primerja biometrične podatke.