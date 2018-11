FOTO:Konec vojne, ki to ni bil

Tolmin - V nedeljo ob 11. uri – točno 100 let po podpisu premirja za končanje prve svetovne vojne – se bomo lahko poklonili neskončni žrtvi slovenskega naroda v štiriletni moriji. Čeprav je orožje utihnilo, se je kalvarija za Slovence nadaljevala še več kot dve desetletji.Ob kostnici žrtev prve svetovne vojne na ljubljanskih Žalah bo danes ob 12. uri spominska slovesnost ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne, jutri pa bo ob Krnskem jezeru 19. spominski pohod v počastitev padlih in umrlih vojakov na soški fronti in konca velike vojne. V nedeljo bodo v Doberdobu položili vence v spomin slovenskim vojakom na soškem ...

