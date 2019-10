Konfekcijske številke so bile ustvarjene, da olajšajo življenje. Tako kot bančni paketi

Upravljanje osebnih financ je lahko čisto enostavno. FOTO: SKB

Tri ključne prednosti, ki jih prinašajo bančni paketi S, M in L



1) Preglednost nad mesečnimi stroški: fiksni mesečni strošek vam prinaša večjo transparentnost, saj vedno veste, koliko boste mesečno plačali za storitve v izbranem paketu. Če se bodo vaše bančne potrebe spremenile, lahko pakete S, M in L tudi poljubno menjavate, saj je menjava paketov za stranke banke SKB brezplačna.



2) Dodana vrednost: paketi S, M in L vključujejo dodatne produkte, ki vam lahko izboljšajo uporabniško izkušnjo. Sem sodijo digitalno bančništvo, brezplačne plačilne transakcije, VISA kreditna kartica itn.



3) Dolgoročen prihranek in večja varnost: paketi S, M in L so ugodnejša izbira v primerjavi s samostojnim računom in posamičnim plačevanjem produktov po ceniku banke. Prav tako pa produkti nekaterih paketov prinašajo več varnosti, kot npr. varnostni SMS za debetno in kreditno kartico v paketu M in L ali zlata Visa Prestige kreditna kartica z zavarovanjem kartic plus v paketu L.

Paketi banke SKB vam olajšajo vsakodnevno bančno poslovanje. FOTO: SKB

Opazili smo, da imate š, npr. zaradi• plačevanja velikega števila položnic,• dvigov gotovine na bančnih avtomatih drugih bank ali• vsakoletnega podaljševanja prekoračitve stanja na računu.Ker vam želimo priti naproti in vam ponuditi optimalno rešitev , s katero se boste ognili povečanim stroškom in tako ostali naša zadovoljna stranka tudi v prihodnosti, smo za vas pripravili bančne paketein Moj S paket je namenjen manj zahtevnim uporabnikom in pokriva osnovne bančne produkte. Moj M paket je z večjim izborom bančnih produktov na kožo pisan vsem z aktivnejšim življenjskim slogom. Moj L paket pa bo zadovoljil bančne potrebe zahtevnejših uporabnikov.Ker se v banki SKB zavedamo, da je pot iz mladosti v odraslost že sama po sebi zahtevna, smopripravili MOJ S/2 paket , ki vam eno leto zagotavlja uporabo osnovnih bančnih storitev za polovično ceno.Seveda pa ni nujno, da izberete paket – odločitev je izključno vaša. Če želitein plačujete bančne storitve po svoji porabi. A paketi prinašajo nekatere prednosti in vam olajšajo opravljanje vsakodnevnega bančništva., kjer lahko dobite še podrobnejše informacije in odgovore na vsa vaša vprašanja o paketih. Želimo vam namreč pomagati na poti k. Naš cilj je, da vaše dnevno bančništvo postane še preprostejše kot izbiranje oblačil v omari.Vse informacije dobite na spletni strani SKB , v vseh poslovalnicah SKB in na SKB-TEL:, svoje želje in vprašanja pa nam lahko sporočite tudi po obrazcu na naši spletni strani Oglas pripravila: SKB d. d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana.