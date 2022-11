Začetek zimske sezone zahteva pripravo vseh udeležencev

Kot so na konferenci o prihajajoči zimska služba ugotavljali različne udeleženci, bo ta potekala v znamenju nove krize, gospodarske in energetske, pa tudi v znamenju nove mobilnosti. Glavni akterji menijo, da so na stvari pripravljeni, seveda pa opozarjajo na mogoče izzive in novo mobilnost realnost.

Z zakonom se na naših cestah 15. novembra začenja zimska sezona, ki bo trajala do 15. marca. Kot je dejal Ivan Kapun, vodja sektorja prometne policije na generalni policijski upravi, bodo voznika v posebni akciji 16. novembra kontrolirali in opozarjali, če imajo ustrezno opremo. V lanskem letu so zaradi tega izrekli več kot 1000 glob. Problem so lahko vozniki iz priobalnega pasu, ki jim ni tam ni potrebno imeti zimskih pnevmatik, in se morajo zavedati, da naj z njimi v slabih razmerah ne podajo v osrednjo Slovenijo, podobno velja za tujce, ki pripeljejo k nam z letnimi pnevmatikami in povzročijo zastoj.

Po besedah Damijana Jaklina z Darsa, ki upravlja več kot 700 kilometrov avtocest in hitrih cest, imajo izvedbeni zimski program od sredine novembra do sredine marca. Pripravljenih imajo 24 tisoč ton različnih posipnih materialov, skladišča in hranilnike imajo polna. Želijo si seveda, da glede na ekonomske razmere vsega ne bodo porabili, a o tem bo odločalo vreme. Opozoril je, da ni več vremenskih prehodov, ali se ne dogaja nič, ali pa pade ekstremna količina dežja in morda sneg. Zato so se organizirali drugače, uvedli medsebojna pomoč sosednjih baz, saj niso enakomerno obremenjena. Sicer pri njih po različnih zimskih službah dela 488 ljudi.

Po besedah Karmen Praprotnik, vodja sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometne varnost na direkciji za infrastrukturo (kar 6000 tisoč km cest v uporabi) standard ni, da je cesta črna, ampak da je varna in prevozna. Odvisno od zime imajo s čiščenjem 10-25 milijonov evrov stroškov na leto. Ob tem je dodala, da so zadnja leta vozniki bolj obveščeni o stanju na cestah in se pripravijo na pot.

O zelenem in digitalnem prehodu v zimskem vzdrževanju cest pa je govorila Alenka Šajn Slak iz CGS Labs. Po njenih besedah se zaradi izboljšanih praks in strategij poraba soli zmanjšuje. Pri pripravi na ukrepanje zimske službe ni zadostna le atmosferska napoved, ampak s je potrebno opreti na cestno vremenski informacijski sistem, ki omogoča visoko ločljivostno napoved, prostorsko in tudi preventivno ukrepanje. Analiza tega je pokazala, da se s preventivnim posipom prihrani veliko stroškov. Tudi okoljski odtis se zmanjša, konkretno za petino, pretočnost je namreč večja, avtomobili manj stojijo. K bolj natančnemu in bolj varčnemu posipanju prispevajo tudi napredni, kombinirani in prilagodljivi posipalniki, ki jih je predstavil Riko iz Ribnice, med drugim za čim bolj natančno delo uporabljajo GPS.

Sogovorniki konferenci so se dotaknili tudi zimskih razmer in novih oziroma razširjenih oblik mobilnosti. Posebej v mestih namreč vse več ljudi kolesari tudi pozimi, tem se pridružujejo tudi uporabniki električnih skirojev. Kot je dejal Andrej Rejec z DRI upravljanje investicij, je veliko več kolesarskih stez in zahtev, da se jih tudi pozimi vzdržuje, trenutno rešitev je, da se okrepi zimska služba, kar res močno povečuje stroške. To bo vsekakor velik izziv za prihodnje.

Podobno opaža Ivan Kapun: »Veliko je pritožb na policijo zaradi neočiščenosti kolesarskih površin; kolesarjenje postaja pozimi v mestih običajen pojav, kar je treba spodbujati. Tudi ko so v primeru snega steze splužene, je to narejeno ozko, ostanejo kupi, ki so v mrazu trdi in nevarni. Tu so še e-skiroji in mopedi s hitrostjo do 25 km/h. S tem se bo treba še veliko ukvarjati«