Konflikt med slovensko vlado in Vučićevim režimom vse bolj očiten

Čeprav Slovenija ne namerava podeliti agremaja kandidatu za srbskega veleposlanika v Sloveniji Zoranu Đorđeviću, sicer vršilcu dolžnosti direktorja Pošte Srbije, ta še ni vrgel puške v koruzo. Visoki srbski diplomatski viri se nadejajo hitre rešitve tega diplomatskega zapleta med sicer prijateljskima državama še pred uradnim srečanjem srbskega predsednika Aleksandra Vučića in slovenskega premiera Roberta Goloba.

»Đorđević je v srbski politiki zelo znano ime, saj je bil obrambni minister ter minister za delo in socialo. Znano je, da je bil kot minister za obrambo imetnik varnostnega certifikata, ki omogoča dostop do 'državnih skrivnosti', hkrati pa je pridobil varnostni certifikat za sodelovanje z zvezo Nato,« slovenske zadržke do nesojenega srbskega veleposlanika komentira dr. Zijad Bećirović, direktor Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije Ifimes.

»Zavrnitev agremaja, predvsem prijateljskih držav, je škandal brez primere in ima dolgotrajne škodljive posledice, saj potem druga država na podlagi reciprocitete odgovarja in to gre lahko v neskončnost,« pravi sogovornik.