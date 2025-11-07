Konoplja za osebno rabo: Na hladnem najmanj do februarja

Številni pozivi podpornikov in nasprotnikov spremljajo predlog zakona o konoplji za omejeno osebno uporabo, ki polnoletnim prebivalcem dovoljuje omejeno gojenje, posedovanje in uporabo konoplje. Zato so se predlagatelji, to so poslanci Gibanja Svoboda in Levice, odločili za predstavitev javnih mnenj. Ta pa naj bi zdaj še temeljito pretresli in po možnosti predlog še dopolnili. Ali bo res sprejet, pa še ni gotovo.

Vsaj tako je bilo mogoče sklepati iz kolegija predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, kjer so omenjali možnosti, na kateri od naslednjih rednih sej bi predlog lahko sploh obravnavali. Za zdaj so ga zgolj umaknili z decembrske. Ker pa je evropska komisija sporočila, da ima dvom o skladnosti določb glede brezplačne predaje konoplje drugi polnoletni osebi in količinah za omejeno osebno rabo ter da morajo zaradi potrebnih postopkov odložiti odločanje o predlogu najmanj do 2. februarja – takrat se bo izteklo šest mesecev od priglasitve –, je vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj predlagal, naj raje sprejmejo kar sklep, da predlog umikajo. Skladno s terminskim načrtom je namreč zadnja redna seja pred parlamentarnimi volitvami, ki so predvidene za marec, napovedana januarja.

Gibanje Svoboda na to odgovarja, da bi bilo referendumsko voljo mogoče uresničiti tudi še s sklicem izredne seje. Seveda to velja, če bo doseženo ustrezno soglasje o predlaganih rešitvah in najverjetneje, če v javnosti ne bo pretiranega nasprotovanja, saj bi potrjevanje takšnega zakona torej potekalo tik pred parlamentarnimi volitvami.

Sara Žibert, poslanka Gibanja Svobode in prva podpisana pod predlog zakona, ki poudarja predvsem prednosti samooskrbe pred črnim trgom, je že napovedala, da bodo iz predloga črtali določbo o kadilnicah v institucijah ter da se zavedajo, da je treba izključiti hkratno prisotnost THC in alkohola v krvi, na predlog evropske komisije pa tudi določbo glede predaje konoplje drugi osebi. O določitvi količin se bodo še posvetovali.

A večji večji del varnostne stroke vseeno opozarja, da bi lažja dostopnost pomenila več uživanja in posledično neželenega delovanja in vožnje pod vplivom THC, zdravstvena stroka – vključno z ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel –, pa je predlagatelje opozorila na resna javnozdravstvena tveganja. Vodja oddelka za tvegano vedenje Mateja Jandl na NIJZ je navedla, da se je poraba konoplje po legalizaciji na Malti, v Luksemburgu in Nemčiji povečala, kar da je dokaz, da legalizacija poveča dostopnost, normalizira uporabo in pomeni večje breme za zdravstveni sistem.