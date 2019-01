Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana stopil v bran Prešičku

Preden je postal direktor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, je bil, kot navajajo, Prešiček vrsto let uspešen profesor saksofona. FOTO: Voranc Vogel

Ob obtožbah o zlorabi položaja ministra za kulturo Dejana Prešička so se danes odzvali še na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, kjer je bil Prešiček direktor od januarja 2010 do septembra 2018. Kot so zapisali, je bil pri svojem delu »dosleden, ustvarjalen, od svojih sodelavcev je pričakoval samoiniciativnost, kreativnost, natančnost«.Pričakoval je tudi spoštovanje rokov, so dodali. »Povsem nerealno bi bilo pričakovati, da bi bila pričakovanja in zahteve vodstva v zvezi z dobro opravljenim delom zaposlenih vedno vsem v veselje. Človeško je, da praviloma vidimo najprej svoje potrebe in da doživljamo zahteve vodstva tudi na subjektiven način,« so zapisali v sporočilu za javnost.Preden je postal direktor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, je bil, kot navajajo, Prešiček vrsto let uspešen profesor saksofona. Tudi kot direktor konservatorija je bil zelo uspešen, pripomogel je k mnogim izboljšavam in imel je jasno vizijo. Dejavnost na zavodu se je v času njegovega mandata razširila na več področij, ki so predstavljala nadstandard učnega procesa. Z njegovim angažiranjem pa se je zavod povezal z umetniškimi in kulturnimi institucijami na mednarodni ravni, so zapisali.V zadnjih dneh v javnosti namreč odmevajo očitki ministru za kulturo Prešičku in njegovemu državnemu sekretarjuo domnevnem šikaniranju na delovnem mestu. Pri Sindikatu kulture in narave Slovenije (Glosa) so premierjav pismu pozvali k razjasnitvi okoliščin in ukrepanju. Šarec se je z ministrom sestal že v torek ter ga tudi pozval, da se opredeli do navedb iz pisma sindikata Glosa in uslužbencev ministrstva. Sum kaznivega dejanja preiskuje tudi policija.Medtem so ministru te dni že izrekli podporo tudi kulturnikiinPrešiček, ki vse očitke zavrača, se je srečal s sindikatom Glosa, napovedal pa tudi zbor delavcev - neuradno naj bi bil v ponedeljek - na katerem naj bi »vzpostavili dialog«.Poleg domnevnega šikaniranja pa v medijih odzvanjajo tudi očitki, da je minister službeni avto uporabljal v zasebne namene. V avtu je po navedbah SD, iz kvote katere prihaja Prešiček, večkrat prevažal glasbene inštrumente, nekateri so mu očitali tudi prevažanje družinskih članov. V SD menijo, da napaka ni tako velika, da bi minister moral oditi, a če bo tako zahteval premier Šarec, temu ne bodo oporekali.Prešiček je Šarcu pojasnilo, katerega vsebine na ministrstvu niso razkrili, predal v sredo. Danes pa je premier ob robu zasedanja Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu slovenskim medijem povedal, da glede ministra ne bo sprejemal odločitev, dokler se ne vrne v domovino in ne prebere njegovega poročila, ki ga je sicer prejel, ko je bil že odsoten.