Kontinuiteta v predsedniški drži do južne sosede

Po tem, ko se je konec novembra lani bivši predsednik republike mudil na poslovilnem obisku na Hrvaškem, se danes tja na svoj prvi predstavitveni delovni obisk odpravlja novoizvoljena predsednica Nataša Pirc Musar. Osrednja tema pogovorov s hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem bo nadaljevanje procesa Brdo-Brioni.

»V regiji imamo tudi več kot 30 različnih pobud. Pobuda Brdo-Brioni se je začela v času, ko slovensko-hrvaški odnosi niso bili zgledni, v takratnih razmerah pa so želeli prispevati k miru in stabilnosti v regiji Zahodnega Balkana,« na vprašanje, ali je odločitev nove predsednice Nataše Pirc Musar, da bo nadaljevala proces Brdo-Brioni, smiselna, pravi dr. Zijad Bećirović, direktor Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije Ifimes iz Ljubljane. Pobuda Brdo-Brioni po njegovem mnenju potrebuje temeljit premislek in vsebinsko reformo: »V sedanji vsebini je gotovo nepotrebni presežek.«