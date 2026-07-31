Konvencijo o pravicah starejših bomo morda dobili v nekaj letih

Po vzoru konvencije o otrokovih pravicah in konvencije o pravicah invalidov zdaj v okviru Sveta OZN za človekove pravice nastaja še konvencija o pravicah starejših. Predstavnica Varuha človekovih pravic RS Jerneja Turin se je sredi julija v Ženevi udeležila prve seje medvladne delovne skupine za človekove pravice starejših. Konvencija naj bi zapolnila sedanje vrzeli, saj so pravice starejših razpršene po različnih dokumentih, posebne okoliščine staranja pa pogosto niso dovolj jasno urejene.

Na prvi seji v Ženevi so razpravljali o okviru, načelih in strukturi tega prihodnjega mednarodnega pravno zavezujočega instrumenta o človekovih pravicah starejših, uradni prvi osnutek dokumenta z osnutki členov konvencije pa še ni pripravljen, so povedali v uradu Varuha človekovih pravic RS. V procesu lahko sodeluje vseh 193 držav članic OZN, poleg njih pa tudi nacionalne institucije za človekove pravice, organizacije starejših oseb, nevladne organizacije in drugi strokovni deležniki.