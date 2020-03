FOTO:Konvoj Srbov, ki ne morejo domov, bo kmalu krenil iz Ljubljane

Sinoči so jih najprej zdravniško pregledali. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Konvoj avtomobilov prvih 200 srbskih državljanov, ki so že šesti dan v Sloveniji, ker je Srbija zaradi koronavirusa zaprla meje tudi za lastne državljane, bi moral danes do 15. ure odpeljati izpred Športne dvorane Ježica v Ljubljani. Takšna je bila prvotna informacija po dogovoru med Slovenijo, Hrvaško in Srbijo.Vendar se je odhod zavlekel. Po podatkih slovenske policije se bo konvoj odpeljal ob pol petih popoldne. Napovedan je bil še en konvoj, ki naj bi odpeljal iz Slovenije ob treh ponoči, da bi lahko prispel v Srbijo jutri do petih popoldne, ko nastopi tam policijska ura in ne sme biti več nikogar na cesti. Kot smo izvedeli od policije, tega nočnega konvoja po vsej verjetnosti ne bo, saj srbskih državljanov, ki so se prijavili za pot, ni več kot 200. Toliko jih je Hrvaška pripravljena hkrati spremljati čez svoje ozemlje.Široka diplomatska akcija med tremi državami – Slovenijo, Hrvaško in Srbijo – je bila potrebna, da so srbski državljani dobili možnost vrnitve domov. Obtičali so v Sloveniji, potem ko so se iz raznih evropskih držav pripeljali do srbske meje, a niso mogli v lastno državo. »Sprejeti lastne državljane je obveza Srbije po mednarodnem pravu,« je povedals slovenskega zunanjega ministrstva. »Zdaj je vse urejeno,« je dejal.Kot smo izvedeli iz drugih virov, je pri odhodu nastala zakasnitev, ker srbski ambasadi v Ljubljani, ki bi morala pripraviti seznam vseh potujočih, to ni uspelo pravočasno. Podpise in podatke so zbirali sprva potniki sami. Predstavnici njihove države iz ambasade v Ljubljani – veleposlanica in konzulka – sta šele danes zgodaj popoldne prišli do Športne dvorane Ježica, kamor je srbske državljane včeraj popoldne namestila Mestna občina Ljubljana.Po podatkih slovenske policije, ki bo spremljala konvoj do meje s Hrvaško, na seznamu ni več kot 200 državljanov, čeprav se je nekaj časa govorilo o 400 Srbih, ki so obtičali v Sloveniji. Po vsej verjetnosti je razlog v tem, da niso prišli v Ljubljano tisti, ki so bili parkirani blizu mejnega prehoda Obrežje. Srbska ambasada je namreč zahtevala, da se vsi Srbi, ki so v Sloveniji in hočejo domov, pripeljejo v Ljubljano.Z mejnega prehoda Gruškovje jih je 40 prišlo, z Obrežja pa ne, saj bi bilo to sto kilometrov iz smeri, v katero se nameravajo peljati. V tem hipu ne vemo, kako bo nadaljevalo pot približno 50 Srbov, ki čakajo na Obrežju. Izvedeli smo, da naj bi prečkali mejo s Hrvaško sami in upali na priključitev konvoju na Hrvaškem, a to so zgolj neuradne informacije. Lahko se jim zgodi, da bodo obtičali tam oziroma se bodo vrnili v Slovenijo.Srbski državljani, ki so od včeraj v Športni dvorani Ježica v Ljubljani, so zelo hvaležni vsem, ki so poskrbeli zanje. Prosili so nas, da objavimo dobrotnike, ki so jim prinašali hrano in nasploh poskrbeli zanje. »Pozornost naših rojakov v Sloveniji in slovenskih državljanov nam izredno veliko pomeni, saj naša država za nas ni poskrbela,« je povedal eden izmed njih.Pomagali so jim minister, slovensko zunanje ministrstvo, inšpektor, slovenska policija, župan Ljubljane, Srbska pravoslavna cerkev v Ljubljani z metropolitom, podjetnikain, ki sta jih hranila,, lastnica hostla, ki jim je želela dati na razpolago vse svoje prenočitvene zmogljivosti, a ni bilo treba, ker so jih namestili na Ježici, nekateri slovenski državljani, ki so hoteli poskrbeti za njihove male otroke, še posebej pa so hvaležni policistki Danieli, ki jim je prinesla vroč čaj in kavo, ko so ju najbolj potrebovali, čeprav ji po službeni dolžnosti to ni bilo treba.Če bo vse po sreči, bo konvoj srbskih avtomobilov na srbski meji jutri zjutraj. Srbija bo svoje ljudi po vsej verjetnosti namestila v izolacijo v velik šotor, ki ga je pripravila na meji za prišleke. Po sedanjih pravilih bodo v karanteni 28 dni. Ker je te dni zelo hladno, v Srbiji je zapadel tudi sneg, jim zagotovo ne bo lahko. »Vemo, da nas čaka pekel, a vseeno gremo domov, saj imamo tam vse svoje,« je dejal eden izmed Srbov, ki čakajo že šest dni v Sloveniji.