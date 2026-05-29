Katera kopališča so primerna za ohladitev in katera ne

Ob vse toplejših dnevnih, ko se odseki na slovenskih rekah, jezerih, ribnikih in gramoznicah spremenijo v priložnostna kopališča, na Agenciji RS za okolje (Arso) pozivajo k premišljeni izbiri lokacije kopališč. Na površinskih vodah je kopanju namenjenih 49 tako imenovanih kopalnih vodah, kjer se v času kopalne sezone redno spremlja kakovost vode.

Kot izpostavljajo na agenciji, je za zdravo kopanje pomembna tudi ustrezna kakovost vode. V naravnih vodah namreč najdemo števila živa bitja, katerim je voda naravno bivalno okolje in običajno ne predstavljajo neposrednega zdravstvenega tveganja za kopalce.

Voda je še mrzla Za kopanje sta bila po meritvah Arsa najtoplejša Blejsko jezero in morje, ki imata okoli 22 stopinj Celzija. Reke so še zelo mrzle v zgornjih tokovih. Soča pri Solkanu ima 20 stopinj, Kolpa pri Metliki 21,7.

Na drugi strani pa človek z dejavnostmi v površinske vode vnaša številne odplake, med njimi tudi fekalije preko komunalnih izpustov, v vodo pa jih vnašajo tudi kopalci in živali. Prav s fekalijami onesnažene vode prestavljajo tveganje za zdravje kopalcev, saj prisotni patogeni lahko povzročajo različne bolezni in infekcije, ob požiranju vode tudi trebušna obolenja.

Po pojasnilih agencije kvantitativen pokazatelj fekalnega onesnaženja vode predstavljajo indikatorske bakterije (denimo Escherichia coli in intestinalni enterokoki), katerih izvor je v človeških in živalskih iztrebkih.

Prisotnost omenjenih dveh bakterij pristojni spremljajo na lokacijah, ki so na površinskih vodah namenjene kopanju, medtem ko kakovosti vode na tako imenovanih divjih kopališčih, med katera sodijo številne gramoznice, bajerji, vodni zbiralniki in ribniki, v okviru državnega monitoringa ne spremljajo. Na teh lokacijah se posamezniki kopajo izključno na lastno odgovornost.

Na površinskih vodah je kopanju namenjenih skupno 49 kopalnih voda, ki so bile določene na odsekih, kjer se kopalci že tradicionalno zbirajo v večjem številu. Od tega jih je 28 določenih na celinskih vodah, in sicer 20 na rekah Soča, Idrijca, Nadiža, Kolpa in Krka, osem na Bohinjskem, Blejskem jezeru in Šobčevem bajerju ter 21 na morju.

Analize, ki se v času kopalne sezone vsakih 14 dni izvajajo na vsaj enem merilnem mestu, določenem tam, kjer je največje število kopalcev oz. tam, kjer je možnost onesnaženja največja, že vrsto let kažejo na stabilno kakovost vode na kopalnih vodah.

»Kot v vseh evropskih državah, je tudi pri nas vsebnost indikatorskih bakterij fekalij v morju navadno majhna zaradi slanosti, obilice sonca oz. večje samočistilne sposobnosti. Vse kopalne vode na morju tudi v letu 2025 izpolnjujejo najstrožje kriterije poenotenega načina ocenjevanja kopalnih voda in so odlične,« so izpostavili na agenciji. Dodali so, da je bilo v preteklosti le kopališče Žusterna razvrščeno slabše zaradi okvare na kanalizacijskem sistemu.

Med celinskimi vodami pa so reke znatno bolj obremenjene s fekalijami, saj se vanje navadno stekajo odpadne vode, kakovost vode pa je odvisna tudi od meteoroloških in hidroloških razmer, čemur so podvržena tudi jezera, vendar v manjši meri. Zaradi tega je po pojasnilih agencije kakovost kopalnih voda na Blejskem, Bohinjskem jezeru in Šobčevem bajerju že vrsto let odlična.

Na rekah je bila lani slaba polovica oz. osem kopalnih voda odlične kakovosti. Na reki Kolpi so to kopalna območja Prelesje - Kot, Radenci, Damelj, Učakovci - Vinica in Pobrežje Fučkovci, na reki Krki Žužemberk, na Soči pa kopalni območji v zgornjem toku - Čezsoča in Tolmin I.

Druga polovica kopalnih voda ustreza dobri kakovosti. V to skupino spadajo kopalna območja na Kolpi v spodnjem toku (Adlešiči, Dragoši - Griblje, Primostek in Podzemelj), Idrijca v Bači pri Modreju, dve mesti na Nadiži ter Soča v spodnjem toku (območja Tolmin II, Kanal in Solkan).

Slabih kopalnih voda ne beležijo, tri na novo določene kopalne vode, ki so bile v monitoring vključene prvič, pa so neocenjene. Gre za kopalna območja Kolpa Dol in Križevska vas ter Idrijska Bela - Lajšt.

V okviru posodobitev sprememb seznama kopalnih voda v lanskem letu sta se na Dolenjskem ukinili kopalni vodi kopalno območje Krka, Straža in kopalno območje Kolpa Sodevci, novi pa sta kopalni vodi kopalno območje Kolpa Dol in kopalno območje Kolpa Križevska vas. Na Goriškem je na novo določena kopalna voda kopalno območje Idrijska Bela.

Na morju so se ukinile kopalne vode kopalnih območij Debeli Rtič, Simonov zaliv-Strunjan in Salinera-Pacug. Ob tem se je kopalno območje Fiesa-Piran omejilo le na območje Fiese, osrednja plaža Portorož in naravno kopališče Metropol Portorož pa sta se združili v eno kopalno vodo - Plažo Portorož. Na novo pa so določene kopalne vode kopalnih območij Rt Punta-pomol, Fornače, pod Turistico in Rt Seča.