Kopanje je dovoljeno, zadrževanje na plažah ne

Redarji bodo konec tedna nadzirali in opozarjali

Na plaži se boste po kopanju lahko slekli, preoblekli in se posušili, ne pa posedali. FOTO: Leon Vidic/Delo

Splošni varnostni ukrepi še vedno veljajo

Vlada je na včerajšnji dopisni seji podaljšala veljavnost ukrepov v odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih. Župani občin slovenske Istre, Policijske uprave Koper in zdravstveni inšpektorat zato obiskovalce opozarjajo, da je zadrževanje na plažah in drugih javnih površinah še vedno prepovedano, razen v primeru izvajanja športno-rekreativne dejavnosti individualnega značaja.Dovoljeno je tudi kopanje, vendar je zadrževanje na plaži dovoljeno za nujno potreben čas izvajanja te oblike športno-rekreacijske dejavnosti (slačenje, preoblačenje, sušenje). Pri tem pa je treba upoštevati varnostno razdaljo. Torej je na plažah še vedno prepovedano poležavanje, sončenje, druženje, prehranjevanje (pikniki).Župani in predstavniki občin Piran, Izola, Ankaran in mestne občine Koper so se danes sestali s predstavniki Policijske uprave Koper, zdravstvenega inšpektorata območne enote Koper in regijskega štaba civilne zaščite za Obalo. Na posvetu so se seznanili s problemom zadrževanja oseb zlasti na plažah in se dogovorili, da bodo tako občinski redarji kot predstavniki civilnezaščite v prihajajočem koncu tedna na terenu skrbeli za opozarjanje in nadzor o doslednem izvajanju državnega odloka.Čeprav je vlada v zadnjih dneh in tednih zrahljala kar nekaj ukrepov ob pandemiji, med drugim so znova odprte terase gostinskih lokalov, trgovine in nekateri rekreativni objekti, še vedno veljajo splošni varnostni ukrepi, kot so razkuževanje rok, nošenje zaščite v zaprtih javnih prostorih ter vzdrževanje varnostne razdalje med ljudmi. Prav tako se prebivalke in prebivalci ne smejo zadrževati na javnih površinah, med katere sodijo tudi plaže.Ob prihajajočem koncu tedna, ko zlasti na plažah pričakujejo porast obiskovalk in obiskovalcev ter sprehajalk in sprehajalcev, policisti prosijo za strpnost in dosledno upoštevanje veljavnih ukrepov.