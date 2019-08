Kopanje na kopališčih Žusterna in Mandrač Molet še naprej odsvetovano

Iz Agencije za okolje so medijem posredovali delne rezultate o kakovosti kopalnih voda v Žusterni in kopališču Mandrač Molet . Delne zato, ker se bakterija Escherichia coli razvija hitreje kot intestinalni enterokoki in podatkov za to bakterijo še nimamo. Dobili jih bodo predvidoma 4. avgusta.Za petkrat so presežene vrednosti bakterije E. coli za kopalne vode na izlivu kanala v morje, na samih kopališčih pa ne. Vendar zaradi previdnosti, pa tudi zaradi vonja po fekalijah, ki je bil prisoten ob današnjem vzorčenju, še naprej odsvetujejo kopanje na kopališčih Žusterna in Mandrač Molet.Enterokoki so bakterije, prisotne v črevesju oziroma blatu ljudi in živali, strokovnjaki jih upoštevajo kot zanesljive pokazatelje onesnaženosti s fekalijami. Escherichia coli so prav tako bakterije, ki so v velikem številu vedno v človeškem in živalskem blatu, posledično so tudi v odplakah in vodah, onesnaženih s fekalijami, bodisi ljudi bodisi domačih in divjih živali.Poznamo različne podtipe E. coli; sevi neškodljive oziroma antivirulentne bakterije so normalni del črevesne flore, virulentni sevi pa povzročajo okužbe v prebavilih in zunajčrevesne okužbe pri ljudeh in živalih. Bolezen nastopi po osmih pa do 48-ih urah, odvisno od podtipa bakterij. Znaki bolezni so napet trebuh, slabost, trebušni krči, bruhanje, driska. Bolnik ima lahko povišano telesno temperaturo, sicer bolezen traja nekaj dni, večinoma brez večjih zapletov.