V mestni občini Koper je bila do 16. ure najvišja volilna udeležba, in sicer 34-odstotna. V obeh volilnih štabih obeh županskih kandidatov je bilo pred razglasitvijo čutiti napeto pričakovanje. Oba sta izrazila željo, da bi se volitev udeležilo čim več volivcev in da bi bil izid dovolj jasen. Številni se namreč še vedno spominjajo tesnega izida pred osmimi leti, ko dolgo ni bilo jasno, kdo bo postal župan.

Takrat sta se za županski položaj pomerila Boris Popovič in Aleš Bržan, ki je na koncu zmagal s pičlimi 17 glasovi razlike. Takšne negotovosti si tokrat ne želijo. Javnomnenjske ankete so sicer pred volitvami napovedovale prednost Bržanu, a dokončen odgovor bo prineslo šele štetje glasov. Bržan je, kot kaže, tudi v drugem krogu dobil večino glasov volivk in volivcev.

Koprski župan Aleš Bržan, ki se je na današnjem drugem krogu županskih volitev potegoval za nov mandat, je ob oddaji glasu izrazil upanje, da bo udeležba visoka ter rezultat jasen in ne bo puščal dvoma: »Naj pride čim več ljudi, da bo to res praznik demokracije in bo jasna volja ljudi, koga si želijo za župana.« Kampanjo je opisal kot zaostreno in opozoril na širjenje različnih dezinformacij in osebnih očitkov na družbenih omrežjih, tudi med volilnim molkom.

Nik Popovič je povedal, da je zanj velik uspeh že to, da se je uvrstil v drugi krog. FOTO: Leon Vidic

O tem, ali se tokrat, ne glede na to, kakšen bo izid, zadnjič podaja v župansko bitko, je dejal, da upa, da je tako, a dodal, da se zarečenega kruha največ poje.

V drugem krogu županskih volitev se je Bržan meril z Nikom Popovičem iz stranke Koper je naš. V prvem krogu je med desetimi kandidati Bržan prejel dobrih 47 odstotkov glasov, Popovič pa dobrih 31 odstotkov. Vzdušje v Popovičevem štabu je manj živahno, kot je bilo pred štirinajstimi dnevi. Povedal je, da so prvi neuradni rezultati že znani, ampak gre za manjša volišča, tako da jih ni želel izdati, saj lahko na koncu spremenijo izid.

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Popovič je še povedal, da je zanj velik uspeh že to, da se je uvrstil v drugi krog – si pa, kljub temu, da Bržan velja za favorita, seveda želi zmage.

V drugem krogu županskih volitev se je Aleš Bržan meril z Nikom Popovičem. FOTO: Jože Suhadolnik

Nik Popovič je v nasprotju s protikandidatom Alešem Bržanom predvolilno kampanjo v drugem krogu ocenil kot džentelmensko. Tudi on si je pred zaprtjem volišč zaželel, da bi bila volilna udeležba višja kot pred dvema tednoma, saj se tako pokaže, kaj si ljudje želijo.

Nik Popovič je z vstopom v župansko bitko sicer stopil po stopinjah svojega očeta Borisa Popoviča, ki je občino vodil pred dosedanjim županom Bržanom.