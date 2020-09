Koper bo imel dva nova parka

Prikaz idejne zasnove za Muzejski trg v Kopru. FOTO: Mestna občina Koper

Nove stezice ob morju

Prikaz načrta za obmorski park med Semedelsko promenado in Žusterno. FOTO: Mestna občina Koper

Koprski županje predstavil idejni zasnovi za dva nova koprska parka, kjer naj bi prevladovalo zelenje. Park na Muzejskem trgu, pod katerim potekajo dela za garažno hišo , je zasnoval koprski studio Marasovič arhitekti, obmorski park med Semedelsko promenado in Žusterno pa arhitekturni biro ACMA iz Ajdovščine. Oba projekta naj bi uresničili do prihodnjega poletja. Višine naložbe v park na Muzejskem trgu na občini še ne morejo oceniti, obmorski park pa je ovrednoten na 1,1 milijona evrov.Po besedah arhitektaje v parku nad Muzejskim trgom predvidena precejšnja ozelenitev, ki bo nudila senco, in vodni elementi, ki bodo obenem vnesli v prostor novo zvočno kuliso in s tem nekoliko ošibili vpliv prometa in bližnjega pristanišča. Osrednji del bo kamnita ploščad, ki bo omogočala vizualno povezavo med Belvederjem, kjer se odpira pogled na morje in palačo Belgramoni Tacco, kjer domuje koprski pokrajinski muzej. Obdajali jo bodo drevesa, klopi pa tudi premična oprema, kot so stoli ali mize, na katerih bo, kot omeni arhitekt, mogoče tudi odigrati partijo šaha.Ravnino ploščadi bo prekinil vodomet s talnimi šobami, drugi večji vodni element pa je zamišljen kot prikaz nekdanjega koprskega otoka – maketa Kopra, obdana z vodo. Zaradi zahtevnega terena nad garažno hišo in predvidene obsežnejše ozelenitve naj bi bodoči trg nekoliko dvignili. Garažno hišo naj bi dokončali decembra letos, v njej pa je predvidenih 468 parkirnih mest v treh etažah. Vrednost naložbe znaša dobrih 6,5 milijona evrov.Ajdovski arhitekturni biro ACMA pa se je lotil načrtovanja novega obmorskega parka, za katerega so nasutje med ustjem Badaševice in Žusterno izvedli že lani, teren pa se medtem mora posesti. Nov park, ki bo imel tudi funkcijo kopališča, se bo raztezal na 22.000 kvadratnih metrih površine. Tudi tu bo prevladovala ozelenitev, ki pa jo bo prekinjala vijugasta peščena pot v obliki – kot so se izrazili v arhitekturnem biroju – vijačnice DNK, dopolnjevale pa jo bodo še druge manjše stezice.Poleg prodnega peska, ki bi ga nasuli na stiku z morjem, je predviden tudi prostor za piknike, druženje in počivanje. Projekt ohranja obstoječe parkirišče pred kopališčem v Žusterni, ki pa bi ga čez čas predvidoma umaknili. Območje prihodnjega parka omejujeta obstoječa pešpot in kolesarska proga Parenzana. Na skalometu ob ustju Badaševice, ki je bil že predhodno predviden, so si zamislili tudi kamnite bloke za ležanje (sončenje) in posedanje. Dosedanja ureditev novega dela obale je občino stala že dva milijona evrov.Na vprašanje, ali je zaradi meteornega izpusta na tistem območju morje primerno za kopanje, je župan odgovoril pritrdilno, saj da so že opravili meritve in analizo vode.