Koper čaka milijontega ladijskega potnika

V nadaljevanju preberite:

V Kopru, kjer do konca leta pričakujejo­ rekordnih 80 križark, bodo v drugi polovici septembra gostili milijontega­ ladijskega potnika. V Luki Koper so napovedali prenovo potniškega terminala do leta 2025. Višine naložbe niso razkrili, po preteklih projekcijah naj bi znašala od dva do štiri milijone evrov. Z letošnjo poskusno sezono ladijskega turizma so zadovoljni tudi v Piranu.

Po besedah Mitje Dujca, vodje koprskega potniškega terminala, ki ga upravlja Luka Koper, bodo milijontega ladijskega potnika sprejeli 19. septembra, kar nameravajo slovesno zaznamovati s koprsko občino. Potniške ladje, ki plujejo po Sredozemlju, obiskujejo Koper od leta 2005. Tedaj jih je priplulo 18 s skupno 1000 potniki; letos pričakujejo od 120.000 do 125.000 potnikov. Med njimi prevladujejo gostje iz Severne Amerike in Velike Britanije. Do zdaj je v Koper priplulo 52 ladij, med katerimi je sogovornik izpostavil dva prihoda luksuzne ladje družbe Ritz-Carlton, ki ima v lasti znano hotelsko verigo. Številčno razmerje med potniki in posadko na teh ladjah je ena proti ena, je omenil.

Čemu gre pripiisati rekordno število prihodov potniških ladij v Koper? Kaj si ti obiskovalci običajno ogledajo? Na katere vrste ladijskih turistov stavijo v Piranu?