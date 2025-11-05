Koper je zelo pomemben za korejska podjetja

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je Slovenija pred dvema letoma uradno odprla veleposlaništvo v Seulu, je tudi Republika Koreja letos v Ljubljani odprla svoje veleposlaništvo. Prvi korejski veleposlanik v Sloveniji je Be Il Jang. Ena od njegovih prednostnih nalog bo krepitev gospodarskega sodelovanja.

Kje vidi možnosti poglobitve sodelovanja? Kako lahko državi sodelujeta vezi za gospodarskem, jedrskem in logističnem področju? Kakšno je zanimanje med Korejci za Slovenijo in Slovenci za Korejo? Kako vidi varnostne razmere?