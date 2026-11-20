Soočenje v Kopru ni prineslo jasnega zmagovalca, je pa razkrilo razmerje moči med izkušenim aktualnim županom Alešem Bržanom in presenetljivo politično zrelim 26-letnim izzivalcem Nikom Popovičem, sinom bivšega župana Kopra Borisa Popoviča, ki tokrat lovi župansko zmago v sosednji Izoli. Bržan bi moral imeti prednost, a so ga volivci poslali na popravni izpit v drugi krog županskih volitev. Medtem Popovič mlajši poskuša graditi samostojno politično pot in se v kampanji očitno zavestno odmika od očetove sence, meni Delov komentator Uroš Esih. V ospredju ni bil le dvoboj dveh kandidatov, temveč tudi vprašanje, kako bosta največji listi delovali v mestnem svetu. Razmerja so tam bolj na strani Bržana, vendar sogovornika poudarjata, da si volivci očitno želijo več povezovanja kot rivalstva. ...