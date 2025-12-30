Po 15 letih se Tuš poslavlja iz centra Planet Koper

Po 15 letih delovanja se trgovina Tuš umika iz trgovskega centra Planet Koper, je poročal Radio Capris. Zadnji dan obratovanja je po neuradnih informacijah predviden za jutri. V centru naj bi trgovino v prihodnje nadomestil nov ponudnik živil, trgovina Spar, ki že išče zaposlene za novo poslovalnico v Kopru.

V upravi trgovskega centra Planet Koper danes neuradnih informacij o prihodu Spara niso potrdili. So pa sporočili, da za leto 2026 pripravljajo večje spremembe in razširitev ponudbe, s čimer želijo okrepiti privlačnost centra za obiskovalce in kupce.

Med novostmi, ki naj bi jih center dobil v prihodnjem obdobju, je odprtje restavracije hitre prehrane Burger King ter nova specializirana trgovina za male živali Zoocity.si.

Medtem tudi v skupini Tuš potekajo kadrovske aktivnosti. Po neuradnih informacijah naj bi trgovec v Kopru odprl novo poslovalnico na stari lokaciji na Ulici 15. maja, kjer je Tuš že posloval do aprila letos. Uradne potrditve o odprtju nove trgovine za zdaj še ni.