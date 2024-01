Koprčani so potrdili vodno povezavo s Krasom

Koprski občinski svet je včeraj potrdil naložbo v omrežje Rižanskega vodovoda Koper in Kraškega vodovoda Sežana za zmanjšanje ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Vrednost del skupaj z davkom znaša 4,6 milijona evra, od tega bo država zagotovila 2,68 milijona evra. Izvedba je predvidena do leta 2025.

Istrske občine bodo k naložbi prispevale 1,6 milijona evrov, kraške pa nekaj več kot 300.000. V okviru del je predvidena odprava ozkega grla na magistralnem cevovodu med Rodikom in vodarno v Rižani ter zagotovitev vode iz dodatnega črpališča v Klaričih. V to naložbo je vključena tudi povezava Rižanskega vodovoda s tržaškim omrežjem prek mejnega prehoda Korošci (Sveta Barbara).

»Gre za majhen, čeprav pomemben korak za z vodooskrbo slovenske Istre,« je komentiral koprski podžupan Janez Starman. Koprska občina bo za trenutne načrte prispevala nekaj več kot 780.000 evrov. Na vprašanje, ali se bo naložba občanom poznala tudi na položnicah za vodo, je podžupan odgovoril, da tega ne pričakuje, vendar za zdaj zagotovil okoli tega ne more dati.

»To seveda ni dokončna rešitev, dolgoročno naj bi težave s pomanjkanjem vode rešil zadrževalnik, ki naj bi ga predvidoma zgradili na območju Kubeda,« je dejal. V načrtu je tudi nadgradnja povezovanja s tržaškim vodovodom, ki v tej fazi omogoča pretok 15 litrov vode na sekundo. Starman meni, da zaradi zamenjave na čelu ministrstva za naravne vire in prostor – Uroša Brežana je nadomestil Jože Novak – ni pričakovati zastojev pri načrtih za vodooskrbo Istre.

Povezovanje in povečevanje kapacitet

»Kar se tiče Kraškega vodovoda, naložba obsega priključitev vodnjaka v Klaričih v vodovodni sistem, kar je ovrednoteno na 1,4 milijona evrov. S tem bomo zagotovili večjo zanesljivost vodooskrbe,« pravi direktor Primož Turšič. Konec minulega leta so župani istrskih in kraških občin podpisali tudi pogodbo, ki na novo ureja razmerja med Rižanskim in Kraškim vodovodom. Ceno vode, ki jo v slovenski Istri dobijo s Krasa, zdaj zaračunavajo po novi formuli, ki vključuje tudi omrežnino. Zaradi tega je moral Rižanski vodovod nekoliko zvišati ceno vode za odjemalce – s prihodnjim mesecem bodo gospodinjstva z osnovnimi priključki dobila na položnicah za 1,9 evra višji znesek –, Kraški vodovod pa se je z dogovorom zavezal, da bo Rižanskemu dobavljal 110 litrov vode na sekundo.

Turšič je tudi omenil, da se s slemenskim vodovodnim omrežjem Ilirska Bistrica–Rodik povezujejo z bistriškim omrežjem, kar bo zagotavljalo medsebojni vodni pretok deset litrov na sekundo. Ta naložba, v skupni vrednosti več kot 20 milijonov evrov, se po dveh letih bliža koncu. »Tudi srednjeročno in dolgoročno se bomo sosednji vodovodi povezovali med seboj ter zagotavljali večje kapacitete medsebojnega pretoka vode,« pravi Turšič.

Istrske poletne težave

Za slovensko Istro je glavni vodni vir reka Rižana, ki se napaja iz kraškega zaledja in je večino leta dovolj vodnata, v poletnem času, ko so potrebe po vodi največje, pa presahne. To območje je zaradi pomanjkanja lastnih vodnih virov že dolga desetletja poleti vezano na dobave vode iz Istarskega vodovoda v Buzetu in Kraškega vodovoda, vendar je oskrba z vodo zaradi omejenosti virov v poletnem času, ko je na vrhuncu tudi turistična sezona, nezanesljiva. Predlansko poletje so morali zato vodo v slovensko Istro, ki je v tem času potrebuje 450 litrov na sekundo, voziti s cisternami z Notranjske.

Istrske, kraške in notranjske občine pa so se že s prejšnjim ministrom za naravne vire in prostor Brežanom pogovarjale tudi o srednje- in dolgoročnih rešitvah, ki bi v Istro lahko pripeljale skupaj od 150 do 200 litrov vode na sekundo. Tako je bilo predvideno, da bo vlada v ta namen v okviru kohezijske politike do leta 2027 zagotovila 92 milijonov evrov, pri čemer bi eno kohezijsko vlogo pripravili v slovenski Istri, drugo pa v kraškem zaledju skupaj z občinami Ilirsko Bistrico, Pivko in Postojno. Obenem si v Istri prizadevajo tudi za dolgoročno rešitev oziroma za rezervni vodni vir, ki bi bil namenjen tudi sosednjim vodnim sistemom.