Koprivčeve odlikovala novomeška škofija

»Poskušajmo narediti vse, kar je v naši moči, kar moramo storiti, in upoštevajmo navodila strokovnjakov oziroma tistih, ki so odgovorni za ukrotitev epidemije. Zaupajmo v naše zdravstveno osebje in skupaj bomo to nadlogo zagotovo premagali.« Novomeški škof Andrej Glavan o koronavirusu

Novo mesto – Novomeška škofija danes praznuje god sv. Jožefa, ženina device Marije, ki ga častijo kot varuha vesoljne cerkve in glavnega zavetnika dolenjske škofije. Ob tej priložnosti vsako leto podelijo najvišje priznanje, odličje sv. Jožefa, osebam, ki jih odlikuje zgledno krščansko življenje. Tokrat so izbrali 11-člansko družinoinz Mirne na Dolenjskem.Gre za najštevilnejšo družino v novomeški škofiji, ki je vsestransko dejavna in vpeta v duhovno življenje v domači župniji. »Za našo družino je to priznanje potrditev, da smo na pravi poti, in hkrati spodbuda za naprej. Odkrito povem, da takšne pozornosti in tega odličja družina ni pričakovala, smo se ga pa zelo, zelo razveselili,« je za Delo povedal oče, ki si služi kruh v mirnski Dani, njegova žena Nataša pa je gospodinja in skrbi za družino.Na naše vprašanje, kaj je tista prava pot, je Koprivc odgovoril: »Da delaš in živiš po starem zakoniku, to pa je Sveto pismo.« Nekoč je nekdo rekel, da si bo narod pisal sodbo sam, pravi sogovornik, kar velja za vsakega od nas in družbo nasploh. Beseda je nanesla tudi na epidemijo koronavirusa, ki prav zdaj pretresa Slovenijo in ves svet.Po njegovem prepričanju bi se tej bolezni lahko izognili ali jo vsaj precej omilili, če bi pravočasno poslušali strokovnjake, ki so že pred časom priporočili omejitev gibanja, a je bil takratni odgovor večine, da zgolj povzročajo paniko.»In zdaj imamo to, kar imamo. To je približno tako kakor v družini. Otroci morajo, vsaj v večini primerov je tako, poslušati svojega očeta, a ne zato, ker je tako presneto pameten, ampak zato, ker ima izkušnje in svoje potomce lahko pravočasno opozori na morebitne nevarnosti,« je z zdravo kmečko logiko, ki je v vsakdanjem življenju še kako primanjkuje, povedal Koprivc. Zaradi izbruha epidemije bodo odličje predvidoma prejeli maja na Zaplazu., novomeški škof, je na vprašanje Dela, zakaj bodo z odličjem počastili ravno družino Koprivc, odgovoril, da je imela komisija težko delo. Bili so še drugi predlogi, meni pa je prišlo na misel, zakaj ne bi odličja podelili družini, iz katere sem krstil že dva otroka. A priznanja ne bodo prejeli zato, ker jih je veliko, ampak zaradi njihove vzgoje otrok in zglednega sodelovanja z mirnsko župnijo. Njihovi otroci so delavni, pošteni in uspešni in to danes šteje,« je povedal Glavan, ki ima v osebnem grbu ščit, razdeljen na dve polji: v prvem je Andrejev križ, v drugem pa zvezda, Marijin simbol.Na vprašanje Dela, kaj bi v teh težkih trenutkih za slovenski narod in ne nazadnje za vse človeštvo svetoval ljudem, je Glavan odgovoril, da čeprav se čutimo nemočne in majhne, je treba zaupati Bogu, ki je z nami, saj nikdar nismo bili v tako nerešljivi situaciji, da se iz nje ne bi mogli izviti.»Poskušajmo narediti vse, kar je v naši moči, kar moramo storiti, in upoštevajmo navodila strokovnjakov oziroma tistih, ki so odgovorni za ukrotitev epidemije. Zaupajmo v naše zdravstveno osebje in skupaj bomo to nadlogo zagotovo premagali,« je pomirjujoče povedal škof Glavan.