FOTO:Če družbe ne postanejo telekomunikacijski operaterji, s frekvencami ne pridobijo nič (V ŽIVO)

Zvone Černač je pokazal fotografijo Koprivnikarjeve podelitve frekvenc družbi BTC. FOTO: DZRS

Zvonko Černač, SDS:



Najprej je podeljevanje frekvenc prešlo iz izobraževalnega resorja na resor za javno upravo, nato je trajala kadrovska ekipacija – znano je bilo, da bo Tanja Muha postala direktorica –, pri podeljevanju frekvenc pa je zmanjkalo časa za transparentnost. Frekvence so podelili mimo javnega razpisa. Zakaj je družba BTC vrnila frekvence, če je bilo vse zakonito? Struktura medsebojno povezanih ljudi je na škodo vseh nas, potrošnikov, uzurpirala agencijo.

Boris Koprivnikar, nekdanji minister za javno upravo:



Sprožena je bila medijska gonja, ki se v nasprotju s pravno, začne z obsodbo. Moje sodelovanje z družbo BTC in uporaba frekvenc sta bila na neki način kompromitirana. Ne morem opravljati službe pod očitki konflikta interesov, zato je logično, da sem jo vrnil. BTC ni življenjsko odvisen od teh frekvenc, jaz pa ne od BTC.

Frekvence so poleg BTC prejeli še AMZS, Elektro Gorenjska in Internet Institut.

Akos pod pritiskom

Mermal bo frekvence iskal drugod

Jože Mermal. FOTO: Roman Šipić/Delo

Ljubljana – Poslanci člani komisije za nadzor nad porabo javnih financ danes obravnavajo podeljevanje frekvence za novo, peto generacijo brezžičnega omrežja družbi BTC. Na sejo so povabili nekdanjega ministra za javno upravo, ki je v teh dneh zaradi številnih očitkov o spornem ravnanju najprej zapustil SMC, nato še BTC, BTC pa je državi vrnil frekvenco.Kot je uvodoma pojasniliz SDS, je naloga komisije bedenje nad smotrnostjo in gospodarnostjo porabe javnih financ in premoženja, ne samo otipljivega, ampak tudi stvari, ki očem niso vidne, denimo frekvence. Poudaril je, da na tem področju države EU s posebno skrbnostjo in gospodarnim ravnanjem pridobivajo znatna sredstva od ponudnikov mobilne tehnologije.»Gre za javno dobrino z gospodarsko vrednostjo,« zato bi morali v zameno za dodeljevanje frekvenc dobiti optimalne finančne vsote, potrošniki pa dobiti optimalne storitve, razmišlja Černač, ki ugotavlja, da smo priča nasprotnemu ravnanju.Černač navaja, da so Akos prevzeli kadri, kar je Koprivnikar zanikal, prav tako je zanikal vpletenost v postopke podeljevanja frekvenc in imenovanje vodstva Akosa, o katerem zatrjuje, da odlično pozna resor in prav tako opravlja svoje delo. Vse zainteresirane družbe obvešča, da imajo še vedno možnost, da pridobijo brezplačne, testne frekvence. Glede prenosa direktorata za informacijsko družbo pod okrilje ministrstva, ki ga je tedaj vodil, je pojasnil, da je bil vseskozi dogovor, da se digitalizacija prenese na MJU.Nekdanji minister še zatrjuje, da ne beži od odgovornosti ter da je bilo vse v skladu s pravili. Napoveduje, da bo država v prihodnje na izgubi, saj si ne bo nihče več upal tekmovati za frekvence, če bo deležen takšnega pogroma.»Država ni izgubila več deset milijonov evrov, to je smešno. Gre za testne frekvence – če te družbe ne postanejo telekomunikacijski operaterji, ne dobijo od tega nič,« pojasnjuje.Direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (Akos), ki ji nekateri opozicijski poslanci očitajo, da za njeno vodenje ne izpolnjuje pogojev, je poudarila, da je Akos neodvisni regulatorni organ, ki se zadnje dni sooča s številnimi pritiski. Še zlasti je izpostavila medijske, saj so v zadnjih štirih mesecih od ene radijske mreže in enega spletnega portala prejeli 64 e-mailov s skoraj 400 vprašanji. Domnevne nezakonitosti na agenciji zanika – tudi podeljevanje frekvenc brez javnega razpisa je po njenih besedah povsem v skladu z zakonom –, se pa strinja z nadzorom nad njenim delom.V preteklosti je podeljevanje potekalo na enak način; testne frekvence so se podeljevale z javno dražbo. Vsi deležniki so imeli in imajo obveznost plačevanja nadomestila za njihovo uporabo.Vabila se je posebej razveselil prvi mož BTC, ki je poslancem prinesel vso potrebno dokumentacijo, pogodbe in račune, ki jih izstavljajo državi, saj upa, da jih bodo podrobno analizirali in prenehali z dvomi v pravilnost njihovega delovanja. Kot je znano, ima družba že več kot 20 let pogodbo na področju carinskega poslovanja.»Na srečo nismo še ničesar testirali, saj je za vas vse sumljivo in že napol kriminalno. Zato gremo stran od teh frekvenc, ki jih bomo zdaj pridobili drugje.« Mermal je bil razočaran nad ravno razprave in zrelostjo družbe kot takšne, saj blati njegovo družbo, ne da bi za to imela dokaze.Spregovorila sta še predsednik protikorupcijske komisijeter predstavnik računskega sodišča, kjer v teh dneh pridobivajo dokumentacijo za oceno tveganj pri državnem podeljevanju frekvenc.Povabili so tudi sedanjega in nekdanjega predsednika Sveta Akosain Dušana Cafa, medtem ko so se predstavniki finančnega ministrstva opravičili, saj obravnavana tematika ni v njihovi pristojnosti.