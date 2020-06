Koprska Loža čaka na novega najemnika

Na razpis koprske občine za oddajo osrednje mestne kavarne sta prispeli dve ponudbi. Pogoj je tudi kulturni program.

Na občini so poudarili, da je Loža kulturni spomenik in kultni lokal, ki ni pomemben le zaradi gostinske ponudbe, ampak tudi zaradi kulturnega in družabnega življenja koprske skupnosti. FOTO: Nataša Čepar/Delo