Koprska občina prodaja nepremičnine prek dražbe

Na zadnji letošnji javni dražbi nepremičnin, ki bo v torek, 17. decembra, bo Mestna občina Koper iskala kupce za 20 nepremičnin oziroma nepremičninskih sklopov v skupni vrednosti 1.242.185 evrov. Rok za vplačilo varščine je do vključno jutri, 13. decembra.



Tudi tokrat je občina na dražbo uvrstila kar nekaj nezazidanih stavbnih zemljišč, na dostopnih lokacijah z razgledom na morje oziroma slikovito zaledje koprske občine. Med takimi sta 762 kvadratnih metrov velika parcela na Gažonu, ki se prodaja po izklicni ceni 67.400 evrov, in 659 kvadratnih metrov velika parcela v Marezigah, za katero bi občina lahko iztržila vsaj 92.046 evrov. Naprodaj je tudi sklop petih nepremičnin v Marezigah v bližini osnovne šole, in sicer po izklicni ceni 238.295 evrov.

Za morebitne kupce bosta zanimiva tudi dva nepremičninska sklopa v naselju Grinjan, za prvega, velikosti 841 kvadratnih metrov, bi občina lahko iztržila najmanj 71.735 evrov, medtem ko se 467 kvadratnih metrov velik drugi sklop prodaja za izklicno ceno 37.685 evrov.



Občina bo dražila tudi več parcel na območju Škofij, med takimi, ki bi lahko vzbudile več zanimanja med kupci, so trije sklopi nepremičnin. Prvi, velikosti 829 kvadratnih metrov, za katere bo treba odšteti 81.808 evrov, drugi, velikosti 1.109 kvadratnih metrov, ki se bo prodajal po izklicni ceni 88.762 evrov, in tretji sklop, ki se razprostira na 1.096 kvadratnih metrov površine, za katerega bi lahko občina iztržila 87.468 evrov. V izklicnih cenah nista všteta davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin.

Kdo bo kupec zemljišča na Markovcu?

Na razpis za prodajo 7600 kvadratnih metrov zemljišča na Markovcu po izklicni ceni 1,2 milijona evrov, ki ga je v četrtem poskusu objavil stečajni upravitelj Primorja Rudolf Hramec, sta se po poročanju Primorskih novic odzvala dva ponudnika - izolski podjetnik Aco Kabanica in koprsko gradbeno podjetej Grafist. Odločitev o prodaji bo predvidoma znana prihodnji torek.