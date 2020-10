Koprska občina spet prodaja svoje nepremičnine

»Med nepremičninami, ki jih je koprska občina tokrat uvrstila na dražbo, je kar nekaj zanimivih nepozidanih stavbnih zemljišč, ki se ponašajo z razgledom na slikovito istrsko podeželje,« na občini vabijo k udeležbi na dražbi. Rok za vplačilo varščine je 12. oktober, javna dražba pa bo v občinskih prostorih 15. oktobra, ob 11. uri.



Med zemljišči, ki so uvrščena na dražbo, sta 762 in 466 kvadratnih metrov veliki parceli na Gažonu, ki se prodajata po izklicnih cenah 67.400 in 34.250 evrov ter trije sklopi večjih zemljišč na območju Škofij po izklicni ceni od 77.305 do 81.376 evrov.

Občina bo dražila tudi 340 kvadratnih metrov veliko zemljišče ob Šmarski cesti, po izklicni ceni 25.371 evrov in 57 kvadratnih metrov veliko parcelo z ruševino v Laborju, za katero bo skušala iztržiti vsaj 13.771 evrov. Kupca iščejo tudi za 800 kvadratnih metrov veliko zemljišče na Grinjanu, ki se prodaja skupaj z manjšim dotrajanim objektom in solastniškim deležem za 41 kvadratnih metrov veliko zemljišče v neposredni bližini. Izklicna cena za ta sklop je 71.735 evrov.



Na tokratni dražbi se prodajajo tudi 37 kvadratnih metrov velika dotrajana stanovanjska stavba v Pučah, za katero želi občina iztržiti vsaj 23.281 evrov, 823 kvadratnih metrov veliki zemljišči v zaselku Rov po izklicni ceni 64.013 evrov ter dve nepremičnini v idilični istrski vasici Krkavče. Gre za 506 kvadratnih metrov veliko zemljišče z dotrajanim objektom z izklicno vrednostjo 78.189 evrov in 55 kvadratnih metrov veliko stanovanjsko stavbo z izklicno ceno 48.924 evrov.