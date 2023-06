Koprska »zlata leta« pod Berlusconijem

Sodelovanje koprske televizije s Silviom Berlusconijem sega v drugo polovico osemdesetih leta prejšnjega stoletja in v Kopru se mnogi tistega obdobja spominjajo kot »zlatih let«. Upokojeni legendarni športni komentator koprske televizije Sergio Tavčar, ki ga še danes poznajo po vsej Italiji, pojasni, da je pri vzpostavitvi stika odigrala ključno vlogo slovenska manjšina v Italiji.

Ta je namreč imela povezavo do Berlusconijevega oglaševalskega podjetja. Poznejšega medijskega mogotca in večkratnega italijanskega predsednika vlade so zanimale evrovizijske pravice, ki jih je imela TV Koper/Capodistria predvsem pri prenašanju odmevnih športnih prireditev.

V zameno pa je Berlusconi Kopru priskrbel za takratne razmere izjemno bogate oglaševalske pogodbe in vlagal v program, da bi bil čim boj viden v Italiji. »To je bil eksperiment, ki je trajal uradno štiri leta, od leta 1987 do 1991, samo zlato koprsko obdobje pa le leto in pol,« pove Tavčar, ki je v tistem času zaslovel predvsem po prenosu košarkarskih tekem skupaj z Danom Petersonom.

Tavčar Berlusconija ni nikoli srečal, je pa ta povabil nekdanjega direktorja TV Koper/Capodistria, danes že pokojnega, Dušana Fortiča, v njegov dvorec v Arcoreju v Lombardiji na kosilo, kjer sta se zmenila za sodelovanje. Kot je Fortič omenil v enem od intervjujev, je Berlusconi ponj poslal svoje reaktivno letalo na tržaško letališče.

... italijanskega predsednika Berlusconija. Prosil sem ga za razumevanje in pomoč. Rekel je: “Dragi moj, tvojo fotografijo imam na zaslonu pred seboj. Če rečeš, da sem sicer starejši, a lepši od tebe, ugodim tvoji prošnji.” Jaz sem priznal, on pa je držal besedo. @primorskiD — Borut Pahor (@BorutPahor) June 12, 2023

Berlusconi si je že pred tem uspelo, da je povezal regionalne televizijske postaje, ki so tedaj edine smele oddajati komercialne vsebine, na nacionalno raven – kjer pa je imela monopol italijanska javna televizijska mreža RAI. V osemdesetih letih je s Canale 5 vzpostavil prvo zasebno televizijsko mrežo v Italiji, tej pa sta sledili še Italia 1 in Rete 4, s čimer se je povsem enakovredno postavil proti javni mreži. »Berlusconi je imel pri svojem ekonomskem vzponu močno politično podporo, tudi v prvem ministru, sicer iz vrst socialistov, Bettinu Craxiju.

Špekulira pa se, da je za njim stala celo sicilijanska mafija. Kot je znano, je bil zaradi tovrstnih kriminalnih poslov obsojen eden od njegovih sodelavcev (Marcello Del'Utri, op. p.), a do Berlusconija obtožbe niso nikoli segle,« razlaga sogovornik.

Silvio Berlusconi je bil politični zaveznik aktualne predsednice italijanske vlade Giorgie Meloni. FOTO: Yara Nardi/ Reuters

»Berlusconijeva tesna sodelavca in prijatelja sta bila Fedele Confalonieri, ki je deloval bolj iz ozadja, bil pa je bil izjemen strateg, in Adriano Galliani, tudi nekdanji italijanski senator, ki je bil nogometni genij. On je bil tisti, ki je stal za nogometnim klubom Milan, ko ga je prevzel Berlusconi, da je zmagal tri pokale prvakov. Tudi zdaj na stara leta so kupili nogometni klub Monza iz nekdanjega predmestja Milana, ki se je iz druge lige prebil med deset najboljših italijanskih klubov « še pove.