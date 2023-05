Koprski in tržaški vodovod spet povezana

»Vsaka kaplja vode šteje,« je dejal direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj, ki je danes v Trstu, skupaj z Robertom Gasparettom iz AcegasApsAmga, podpisal sporazum o ponovni povezavi s tržaškim vodovodnim omrežjem. Med Korošci (Santa Barbara) na italijanski strani in Elerji na slovenski se po novem lahko pretaka od šest do 15 litrov vode na sekundo, kar utegne v poletnem obdobju pomanjkanja vode omiliti predvsem težave v okoliških vaseh. Količina je tudi primerljiva s količinami vode, ki so jih lansko poletje dovažali iz reke Unice. V prihodnje pa naj bi med vodovodnim sistemom Kopra in Trsta zgradili novo povezavo čez Škofije-Rabujez.

Tako v Sveti Barbari kot v Elerjih sta zgodovinska kaštelirja (gradišči), ki sta v davnini imeli obrambno funkcijo, danes pa se preko njiju vzpostavlja povezavo, so povedali ob včerajšnjem podpisu sporazuma med upravljavcema vodovodnih sistemov v Kopru in Trstu. Dogodka so se udeležili tudi predstavniki lokalnih oblasti z obeh strani meje.

Sodelovanje na več ravneh

Povezava med obema vodovodoma vodi iz rezervoarja AcegasApsAmga na območju Korošceve v občini Milje, kjer so sanirali cevovod, namestili pilotske ventile in dvosmerni merilnik pretoka (ta omogoča izmenjavo vode in meri njeno količino). Od tu vodi cevovod, premera 25 centimetrov in dolžine 800 metrov, ki se priključi na slovenski vodovod pri Elerjih v koprski občini.

Čezmejno sodelovanje pa ni omejeno le na infrastrukturo, pač pa so se povezali tudi tehniki obeh vodovodnih podjetij pri načrtovanju ukrepanja ob izrednih razmerah, vzdrževalnih delih in preverjanju kakovosti vode. Obstoječo povezavo nameravajo tudi nadgraditi.

Temelj za prihodnjo povezavo

Trenutna zmožnost vodovodnih cevi, ki omogočajo pretok vode v obe smeri, je sicer precej omejena, saj slovenska Istra v času poletne sezone potrebuje pretok vode okoli 450 litrov na sekundo. Omenjen sporazum pa naj bi predstavljal predvsem temelj prihodnjega sodelovanja. Kot so napovedali v obeh vodovodnih podjetjih, bodo izdelali skupno študijo za prihodnjo povezavo med Rabujezom in Škofijami, ki bi jo lahko v obliki projekta vključili v čezmejni evropski program Interreg Italija- Slovenija. Taka povezava bi obsegala več kilometrov dolg cevovod med italijanskim in slovenskim ozemljem, ki bi omogočal pretok vode med 100 in 150 litrov na sekundo. Naložba bi zahtevala po 12 milijonov evrov tako na italijanski kot na slovenski strani,

S povezavo med obema vodovodnima sistemoma, ki je bila nekoč že dejavna, a so jo opustili, želijo tako na slovenski kot na italijanski strani povečati zanesljivost oskrbe s pitno vodo v primeru izrednih vremenskih razmer, ki so vse pogostejše. Lanskega julija in avgusta so zaradi hude suše v Istri dovažali pitno vodo s cisternami iz reke Unice. Vodo so močno potrebovali tudi za gašenje požarov, ki so se lansko poletje razplamteli na Krasu.