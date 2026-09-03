Koprski novinarji pozvali upravo RTV k odstopu

»Če predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak in član uprave Luka Rupnik nista kos reševanju finančnih težav na RTV Slovenija, ju pozivamo k odstopu s položaja.« Tako zahtevajo člani aktiva novinarjev slovenskega programa TV Koper, potem ko je svet RTV Slovenija napovedal krčenje številnih vsebin. Oktobra naj bi ukinili regionalni informativni oddaji v Kopru in Mariboru (Primorska kronika in Tele M). To naj bi bil šele uvod v »brisanje« obeh regionalnih centrov v Kopru in Mariboru, so bili ogorčeni koprski novinarji. Vodstvo je zatrdilo, da ne načrtuje ukinjanja regionalnih centrov. Novinarji protestirajo proti ukinjanju informativnih oddaj. TV Koper proti nameri uprave o spremembi zakona o RTV. Regionalni centri prve žrtve slabega gospodarjenja. Natalija Gorščak. FOTO: Jure ...