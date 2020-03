»Koprski zdravniki bodo pregoreli«

Odpovedi vseh večjih prireditev

»Mi smo vstopna točka za testiranje na koronavirus in kadrovsko še vedno vse temelji na koprskem zdravstvenem domu. Naši zdravniki delajo v dvojnih izmenah, medtem ko drugim zdravnikom, ki gravitirajo na to vstopno točko, ne morem ukazovati. Prosila sem jih za sodelovanje, a niti eden ni prišel,« je povedala strokovna direktorica Zdravstvenega doma Koper Ljubica Kolander Bizjak.»V zdravstvenih domovih v Izoli, Piranu, Ilirski Birstrici in Sežani ne izvajajo brisov, zato bi z njihovimi zdravniki lahko okrepili naše vrste,« pripoveduje. Po njenih besedah so poziv nanje naslovili že pred dvema dnevoma, a odziva še ni. »Upajmo, da se bodo vendarle odzvali, saj bodo koprski zdravniki sicer pregoreli,« meni.Glede na to, da redno kurativno delo ni opuščeno, le preventive ne izvajajo, so poleg urgentnega zdravnika razporedili še dodatnega zdravnika za jemanje brisov, a to dela poleg svoje redne ambulante. »To pomeni, da dela 12 ur na dan,« je poudarila Kolander Bizjakova. Pravi, da zelo lepo sodelujejo z zdravniki koncesionarji v koprski občini.Trenutno so razmere take, da sta bili na testu za koronavirus pozitivna dva iz koprskega območja in dva sta v Postojni, kar pomeni, da je nov en primer z območja Kopra. Kolander Bizjakova je dejala, da razmišljajo, da bi odprli še en zabojnik za preventivne preglede. Tisti, ki ga uporabljajo, se mora namreč 15 minut po odvzemu brisa prezračiti, očistiti in razkužiti. »Brez pomoči drugih zdravnikov iz bližnjih zdravstvenih domov, bomo v Kopru ostali brez njih,« je prepričana. Na dan izvedejo od 25 do 30 pregledov, pričakovati pa je, da jih bo vse več. Direktor izolskega zdravstvenega doma Evgenij Komljanec je na to odgovoril, da imajo tudi sami težave, a da se bodo v prihodnjih dneh gotovo poskušali tako organizirati, da bodo pomagali.Na nekdanjem mejnem prehodu Škofije se nadaljujejo pregledi potnikov, kjer tujim državljanom – če to niso vozniki tovornih vozil, merijo telesno temperaturo in opazujejo morebitno prisotnost bolezenskih znakov. Po besedah, predstavnika koprske civilne zaščite, na meji zaradi tega ni večjih zastojev. Kolone tovornjakov pa nastajajo na mejnih prehodih s Hrvaško, kjer ne dovolijo vstopa vsem, ki so prišli iz smeri Italije oziroma za take potnike zahtevajo 14-dnevno karanteno. Po pričakovanjih bo tudi Slovenija poostrila vstopne pogoje za tovornjake.Po odpovedi vseh več prireditev in dogodkov je od včeraj prepovedana tudi uporaba javnih športnih objektov in drugih večnamenskih prostorov v Mestni občini Koper. Štirje župani občin slovenske Istre so poleg tega sprejeli odločitev o omejitvi poslovanja občinskih uprav in komunalnih podjetij. S tem želijo dodatno omejiti možnost okužbe. Koprski županpriporoča vsem društvom in organizacijam, da omejijo oziroma odpovejo svoje dejavnosti. V času večje ogroženosti za okužbo z novim virusom bo koprska občina v sodelovanju z Obalnim domom upokojencev zagotavljala pomoč tudi pri dostavi zdravil, hrane in higienskih potrebščin starostnikom in invalidom v občini, ki to pomoč potrebujejo.