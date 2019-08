Koprski župan ne verjame prepogostim naključjem

»Naključja so redka, ko se ponavljajo, se moramo resno zamisliti. V letošnjem letu se naključno pojavljajo smeti ob praznih zabojnikih, nekateri se naključno čez noč prenapolnijo. Naključno se obračajo zalivalniki in z zelenic usmerjajo proti cestam,« je na svojem FB profilu danes zapisal koprski župan Aleš Bržan.



»Malo mimo naključja je nekdo pred tedni celo vlomil do zalivalnega računalnika v Žusterni in spremenil urnik zalivanja. Pred dnevi je naključno v kanalizacijsko cev zašla majica ali pulover (skozi školjko verjetno ne), par dni kasneje so v jašku našli kose stiroporja,« nadaljuje.



»Teh in drugih naključij je sedaj že odločno preveč. Morda bi se lahko avtorji naključij zamislili, ali s takšnimi dejanji res škodujete občinskemu vodstvu ali predvsem sebi in ostalim občanom,« sklene.