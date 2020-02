Koprski župan za sprostitev blagovnih rezerv

Čeprav strokovnjaki mirijo, da v državi zaradi koronavirusa ni razloga za preplah, so državljani tako negotovi, da so v lekarnah Javnega zavoda Lekarna Ljubljana in trgovini Sanolabor pokupili zaloge vseh vrst zaščitnih mask. FOTO: Voranc Vogel/Delo



Novih kulturnih prireditev ne bodo načrtovali

Strah smučarjev, ki so se vrnili iz Italije, za zdaj odveč

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pravijo, da v Sloveniji splošna uporaba maske ni potrebna. FOTO: Blaž Samec/Delo

V Luki Koper: »Smo pripravljeni«

»Pozvali smo državo glede prednostne obravnave našega območja, saj smo bolj izpostavljeni kot drugi deli Slovenije,« je po današnjem sestanku vseh štirih istrskih občin s predstavniki zdravstvenih ustanov in Luke Koper na temo tveganja zaradi koronavirusa povedal koprski županNa državo so se obrnili tudi s prošnjo, da sprosti blagovne rezerve in zagotovi dodatno zaščitno opremo, ki bi jo potrebovali v primeru izbruha večje epidemije. »Radi bi tudi, da se testiranje za koronavirus izvaja v Kopru in ne le v Ljubljani, saj bi tako lahko ukrepali hitreje in učinkoviteje. Od države pa pričakujemo tudi zelo jasna navodila glede ukrepanja,« je dejal.Istrske zdravstvene ustanove se bodo dogovorile glede izolacijskih prostorov, kamor bi namestili morebitne obolele. Za zdaj tak prostor zagotavljajo v okviru izolske bolnišnice, v koprskem zdravstvenem domu pa bodo improvizirano izolirnico uredili v zunanjem kontejnerju. Ni pa še odločitev glede lokacije za postavitev izolacijskega centra, kakršnega so že določili na italijanski strani meje, v vojaškem objektu, sicer namenjen za počitniške kapacitete, na Lazaretu.Bržan je poudaril, da je prav, da smo zaskrbljeni, ni pa razloga za paniko. Kot je omenil, je precej strahu tudi v koprskih šolah, ki jih obiskujejo otroci z Italije, a je prepričan, da v zvezi s tem za zdaj ni potrebno sprejemati nobenih ukrepov. Glede kulturnih prireditev so v občinski upravi sprejeli odločitev, da že napovedanih za zdaj ne bodo odpovedali, novih pa ne bodo načrtovali.»S tržaškim županom smo v stiku, med drugim nas je povprašal tudi, ali bi lahko njihovi nogometaši prišli trenirati k nam, a smo potem skupaj ugotovili, da to ne bi bila ustrezna rešitev,« je šaljivo dodal.»Poudarjamo vselej iste stvari, enako kot pri gripi, ki je tudi še vedno prisotna. Ne silite k zdravniku, če imate povišano temperaturo. Pokličite v ambulanto in počakajte na navodila zdravnika,« je kot nasvet ljudem izpostavila strokovna direktorica koprskega zdravstvenega doma. Pojasnila je, da je mogoče tudi koronavirus preboleti v blažji obliki, celo z rahlo povišano temperaturo.Okuženost s koronavirusom je po njenih besedah za zdaj omejena na posamezna žarišča – nekaj jih je tudi v Italiji (Benečija, Lombardija, Piemont in Emilija-Romanja) , a izven teh območjih ga še niso zasledili, zato je strah odveč. To velja, denimo, tudi za smučarje, ki so se vrnili iz Italije.»V koprskem pristanišču smo dobro pripravljeni, preventivni načrt smo sprejeli prejšnji teden in je usklajen z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje,« je zagotovil, delavski direktor Luke Koper. Po njegovih besedah je pomorska pot celo najbolj varna, saj je tovor podvržen številnim pregledom.