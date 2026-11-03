Kopru manjkajo dostopna stanovanja in podpora države pri infrastrukturi

Bo Aleš Bržan še tretjič prepričal volivce, ali pa koprski volivci želijo novega mestnega prvaka? Delo je na soočenje povabilo štiri najbolj izstopajoče in značilne kandidate, ki bodo (četudi ne bodo izvoljeni) ključno vplivali na dogajanje v občini. To so Mateja Hrvatin Kozlovič (skupna kandidatka Gibanja Svoboda in Liste Zavedno Koper), dosedanji župan Aleš Bržan (Lista Aleša Bržana), Peter Bolčič (SDS) in Nik Popovič (Koper je naš). Najbolj so nas zanimala: stanovanja, oskrba z vodo, cesta, OPN in odnos do Luke Koper oziroma do razvoja gospodarstva. Mateja Hrvatin Kozlovič, v čem menite, da boste boljši od sedanjega župana? Hrvatin Kozlovič: Zadnja štiri leta sem bila podžupanja ob boku trenutnega župana. Nabrala sem si dragocene izkušnje, predvsem pa sem iz prve roke videla, kaj ...