Korak bliže do oživitve smučišča Kanin, projektna dokumentacija pripravljena

Podjetji SKA Projekt in Projekt sta pripravili dokumentacijo za novo krožno kabinsko žičnico na Kanin, za posodobitev sedežnice Veliki Graben ter za zgraditev nove trietažne podzemne garažne hiše s 700 parkirnimi mesti pri spodnji postaji kabinske žičnice v Bovcu. Trasa naj bi ostala ista, spremenili bi le mesto postaj C in D.

Po novem bi smučarji za pot do vrha, ki je prej trajala skoraj pol ure, potrebovali 16 minut. Projekt vključuje gradnjo restavracije in prenovo obstoječe, ki je zaprta. Celotna vrednost projekta je po besedah direktorja SKA Projekt Sandija Krča ocenjena na približno sto milijonov evrov. Končna cena bo odvisna od tega, kaj bo na koncu vlagatelj vključil v projekt.