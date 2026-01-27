  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Korak h krepitvi demokracije ali dvom o iskrenih namenih

    Poslanci so obravnavali predloga zakona o tožbah SLAPP in kazenski obravnavi mladoletnikov.
    Državni zbor ima na zadnji redni seji v tem mandatu zajeten seznam zakonov. Foto Jože Suhadolnik
    Državni zbor ima na zadnji redni seji v tem mandatu zajeten seznam zakonov. Foto Jože Suhadolnik
    STA. A. Zu.
    27. 1. 2026 | 20:00
    Poslanci so na nadaljevanju zadnje redne seje v tem mandatu obravnavali več predlogov zakonov s področja pravosodja, tudi predlog zakona o tožbah SLAPP in predlog zakona o kazenski obravnavi mladoletnikov.

    Državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje Maja Čarni Pretnar je v predstavitvi predloga zakona o zaščitnih ukrepih zoper strateške tožbe (tako imenovane tožbe SLAPP) za onemogočanje javnega udejstvovanja dejala, da je v zadnjem času veliko primerov, ko posamezniki ali organizacije sprožajo sodne postopke, da bi denimo novinarje, medije in nevladne organizacije utišali in odvrnili od nadaljnjega delovanja, poroča STA.

    Predlagani zakon po njenih besedah v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo, pri čemer bo njene mehanizme mogoče uporabiti tudi v povsem domačih zadevah. Povedala je, da dodatno razširja uporabo varščine tudi na kazenske postopke, s čimer se preventivni učinek predlaganega zakona dodatno krepi. V civilnih sodnih postopkih bodo poleg varščine na voljo še nekateri drugi zaščitni ukrepi, denimo podpora in pomoč upravičencu ter zgodnja zavrnitev očitno neutemeljenih zahtevkov. Na ministrstvu po njenih besedah hkrati potekajo priprave na vzpostavitev kontaktne točke, ki bo skupaj z zakonskimi mehanizmi pomemben element v boju proti praksi omenjenih strateških tožb.

    Koalicijske poslanske skupine zakonski predlog vidijo kot pomemben korak h krepitvi demokracije v državi. Predlog jasno sporoča, da bo država stala ob strani tistim, ki opozarjajo in so kritični, ne pa tistim, ki zlorabljajo pravni sistem za maščevanja, ustrahovanje ali osebno korist, je v predstavitvi stališča Levice poudaril poslanec Milan Jakopovič. V opoziciji pa so podvomili o iskrenih namenih vlade kot predlagateljice. V NSi so, na primer, prepričani, da bo predlog namenjen predvsem onemogočanju drugače mislečih, ki opozarjajo na nepravilnosti in zlorabe postopkov, tudi političnih, poroča STA.

    Hitrejša obravnava mladoletnikov

    Po besedah ministrice za pravosodje Andreje Kokalj je izhodišče predloga zakona o kazenski obravnavi mladoletnikov odkriti in odpraviti dejavnike za kazniva dejanja pri mladoletnikih. Dejala je, da predlog krepi osebno odgovornost teh mladoletnikov. S tem jim pomaga na poti do rehabilitacije in reintegracije ter preprečuje ponavljanje kaznivih dejanj.

    Predlog predvideva zgodnjo izdelavo individualne ocene mladoletnika, s katero bosta državni tožilec in sodišče imela strokovno podlago za mladoletniku prilagojeno odločanje. Predvideva tudi ustanovitev centra za mladoletnike v javnem zavodu Hiša za otroke, v katerem bo skupina strokovnjakov pripravila individualno oceno mladoletnika za kompleksnejše primere in predlagala program obravnave. Uvaja razširjeni nabor kazenskih sankcij in vključevanje staršev v obravnavo, je po poročanju STA dejala ministrica.

    Podaljšuje tudi rok za izbris iz evidence vzgojnih ukrepov z enega na dve leti. Prav tako predvideva nadgradnjo skupnega usposabljanja strokovnjakov, ki sodelujejo pri obravnavi mladoletnikov. Poslanske skupine včeraj o predlogu niso predstavile svojih stališč, saj so o predlogu že opravili splošno razpravo, še poroča

