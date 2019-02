Korak v pravo smer, a ne zadosten

Ljubljana – Splošni dogovor v zdravstvu za letošnje pogodbeno leto, ki ga je vlada potrdila, je korak v pravo smer, pokril bo dvige plač zdravstvenega kadra, ki so bili dogovorjeni s sindikati v preteklem letu, vendar so še naprej nepokriti dvigi, dogovorjeni leta 2017, ugotavljajo na skupnosti socialnih zavodov (SSZS).



Letošnji splošni dogovor prav tako ne bo odpravil problematike prenizkih plačil za opravljene zdravstvene storitve; tudi tokrat bodo višje plače v največjem delu pokrili stanovalci domov za starejše, njihovi svojci ter občine prek višjih oskrbnin, pravi sekretar SSZS Jaka Bizjak, domovi pa bodo še naprej prisiljeni pokrivati razliko z varčevanjem pri vlaganjih v obnovo in posodobitev objektov ter razvoj storitev.



»Zlasti v starejših objektih se vse pogosteje soočajo ne le z zastarelimi in premajhnimi prostori, ampak tudi z odpadajočim ometom in rjavenjem. Nujno potrebne obnove, posodobitve in širitev zmogljivosti v domovih, ki so v lasti države, tako že leta neodgovorno prelagamo na prihodnje generacije. Teh problemov, ki bodo zaradi staranja prebivalstva vsako leto večji, brez občutnejših javnih vlaganj ne bo mogoče rešiti,« poudarja Bizjak.



Skupnost socialnih zavodov zato vlado in vse deležnike poziva, da se čim prej vključijo v pripravo sodobnega in strokovno utemeljenega zakona o dolgotrajni oskrbi ter zagotovijo tudi prepotrebna sredstva za posodobitev in širitev zmogljivosti v javnih domovih za starejše.