Kordiš policiji prijavil napad z nožem

Neznanec je na kolesu stranke Mi, socialisti v času, ko so njihovi predstavniki delili letake na Bavarskem dvoru, prerezal gume, so sporočili iz stranke. Popoldanski napad so že prijavili policiji. Sami medtem dogodek razumejo kot politični napad in sporočajo, da se ne bodo pustili ustrahovati.

Predstavniki stranke pod vodstvom poslanca Mihe Kordiša so popoldne v okviru svojih predvolilnih aktivnosti delili letake na Bavarskem dvoru v Ljubljani. Kot so sporočili zvečer, se je ob tem enemu izmed njih približal neznanec, eden izmed mimoidočih pa je opozoril, da v rokah drži nož. »Napadalec je v paniki uspel prerezati gume na našem kolesu in stekel stran,« so v stranki opisali popoldansko dogajanje.

Po njihovih navedbah policije ni bilo na kraj dogodka

Dogodek so prav tako prijavili policiji. So pa ob tem v stranki kritični, saj po njihovih navedbah policije ni bilo na kraj dogodka. Kot so navedli v stranki, je policija šele po vztrajanju vodje stranke Kordiša očividce pozvala, da podajo izjavo na bližnji policijski postaji.

»Ob pol šestih je bil policijski postopek zaključen s sklepom policista, da bodo napad prijavili kot prekršek. Če bodo pravočasno pridobili posnetke iz kamer na Bavarskem dvoru, bodo poskusili identificirati napadalca, ki mu bodo izstavili denarno kazen,« so navedli v stranki. Pojasnila policije pa STA še čaka.

Sami medtem menijo, da je napad z nožem na predstavnike politične stranke politični napad, za katerim po njihovem sklepanju stoji skrajna desnica. Obenem so še napovedali, da jih to ne bo ustavilo, svojo kampanjo po slovenskih ulicah in trgih, mestih in vaseh ter med ljudmi bodo nadaljevali.

Incident obsodili v Levici

»V Levici obsojamo napad z nožem, s katerim so bili danes soočeni aktivisti stranke Mi, socialisti!, na srečo brez fizičnih poškodb in samo s poškodovano opremo. Po kupu svastik, obglavljenem kipu in že dveh obešenih živalskih truplih je očitno, da se bodo razni sovražni incidenti nadaljevali vse do volitev,« so zapisali. Prepričani so, da gre za vnovičen dokaz zastrupljenosti slovenskega javnega prostora s sovraštvom, za katerega je odgovorna desnica.