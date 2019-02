Koristne informacije pred informativnimi dnevi

V Delu in na delo.si lahko preberete, kakšne novosti prinaša šolsko leto in kakšna vprašanja si je dobro zastaviti pred vpisom na srednjo šolo. Skoraj 17.700 devetošolcev bo v petek in soboto na informativnih dnevih imelo priložnost najti odgovore na vprašanja, ki jih pestijo, pri tem pa jim bomo na Delu skušali pomagati. Čaka vas sklop vprašanj in odgovorov o vpisu na srednjo šolo ter servisne informacije glede prevoza, bivanja, prehrane, štipendij in zdravstvenega zavarovanja.Pogovarjali smo se tudi s socialno pedagoginjo, ki je izpostavila, da se bolj kot sami devetošolci prelomnice, ki predstavlja prehod iz osnovnega šolstva v srednjo šolo, zavedajo njihovi starši. Za Delo pa je svoje vtise o tem, kako gledajo na bodoče dijake, strnilo še pet ravnateljev.