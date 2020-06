Koronavirus in poletne počitnice v Grčiji

Krf – vsako soboto od 11. julija naprej, prevoznik Aegean Airlines

Krf - Jonska zakladnica kulture in užitka, Foto: Intelekta

Lefkas – vsako soboto od 11. julija naprej, prevoznik Aegean Airlines

Lefkas - Otok božanske lepote, Foto: Intelekta

Limnos – vsako soboto od 11. julija naprej, prevoznik Croatia Airlines

Limnos-Grčija kot je nekoč bila, Foto: Intelekta

Rodos – vsak ponedeljek od 13. julija naprej, prevoznik Aegean Airlines

Rodos - Otok sonca in svobode, Foto: Intelekta

Karpatos – vsak ponedeljek od 13. julija, prevoznik Aegean Airlines

Karpatos - Otok, ki osvoji vaše srce, Foto: Intelekta

Za vse nove online prijave na njihovi spletni strani do 15. junija 2020 ponujajo naslednje posebne pogoje:

- akontacija ob prijavi samo 100 evrov,

- možnost odpovedi rezervacije do 7 dni pred odhodom, brez stroškov odpovedi po splošnih pogojih,

- možnost plačila tudi na 24 obrokov,

- 3 % popusta za gotovinsko plačilo v celoti,

- možnost parkiranja na ljubljanskem letališču za samo 25 evrov (Parkirišče Jagodic),

- možnost prevoza do ljubljanskega letališča iz katerega koli večjega kraja v Sloveniji za samo 10 evrov,

- zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco Coris samo 1 evro,

- najugodnejše cene za najem avtomobilov,

- možnost naročila mini turističnih vodnikov za kateri koli otok po posebni promocijski ceni 3,90 evra.

Posamezne države, hotelirji, agencije in drugi protagonisti turističnega trga vsak na svoj način začenjajo voditi različne marketinške kampanje, da bi privabile potovanj in počitnic željne Evropejce, vendar, kot vse kaže, izbira za letošnje poletje ne bo tako velika, kot smo je vajeni. Za tiste, ki prisegajo na domače loge in sosednjo Hrvaško, se ne bo kaj dosti spremenilo, za ljubitelje letovanj s priljubljenimi direktnimi čarterskimi poleti v Sredozemlje pa bo, kot kaže, na voljo predvsem Grčija oz. grški otoki.Med ponudniki Grčije in grških otokov v Sloveniji že več kot 30 let eno izmed vodilnih vlog zavzema turistična agencija Intelekta, kjer so se letos odločili za direktne čarterske polete z ljubljanskega letališča na pet najbolj priljubljenih grških otokov oz. otokov, ki so jih v preteklih letih Slovenci najbolj pohvalili.Z letališča Ljubljana vam bodo tako s posebni direktnimi čarterskimi poleti letos na voljo:Ponudba sicer ni tako obširna, kot smo je bili vajeni v preteklih letih, je pa zato toliko bolj kakovostna in ugodna. Ko govorimo o kakovosti, mislimo s tem na letalske prevoznike, ki so precej bolj kakovostni in renomirani kot pri drugih agencijah, gre izključno za nacionalne prevoznike z velikim številom sodobnih letal, ki zagotavljajo varnost in točnost poletov, preverjene in uveljavljene nastanitvene objekte ter izbrane in izkušene slovenske predstavnike. Kar se tiče ugodnih cen, pa v Intelekti velja tako imenovana, kar pomeni, da če kdor koli kjer koli najde boljšo ponudbo za Grčijo, jim jo lahko kadar koli prepošlje in mu bodo v 24 urah dali boljšo ceno za isti hotel ali za enak denar boljši hotel.Sicer pa v Intelekti za vse tiste, ki si počitnice radi organizirajo po svoje in imajo letos malce okrnjene možnosti, ker so odhodi z nizkocenovniki iz tujine vprašljivi in tvegani, omogočajo na svojih čarterjih za Grčijo tudi. Okvirne cene za samo letalske vozovnice najdete na spleti strani pod zavihkom Mediteran, kjer nato kliknete oranžni gumbek – Napredni iskalnik. Tudi za cene letalskih vozovnic seveda velja garancija najpametnejše cene, vendar je število mest omejeno!Poskrbljeno je tudi za družine z otroki, za katere so na voljo številni hoteli in apartmaji, ki za enega otroka, včasih tudi do 18. leta starosti, ponujajo. Ko govorimo o popolnoma brezplačnih počitnicah za otroke, pomeni, da imajo popolnoma brezplačen tudi letalski prevoz, in to ne glede na to, ali letujete 7 ali 14 dni! Ampak pozor, bodite pazljivi, ta ponudba za zdaj velja samo, če rezervirate do 10. junija.Poleg tradicionalno najpametnejših cen za Grčijo pa so se letos v Intelekti še posebej potrudili tudi pri drugih pogojih oz. drobnem tisku, kot včasih rečemo.S temi pogoji si bomo tako z minimalnim tveganjem svoj prostor pod soncem lahko zagotovili tudi tisti, ki smo malce bolj nezaupljivi in previdni. Koronavirus nam je res precej spremenil način življenja, ampak da bi zdaj za večno postali zapečkarji ali čakali na boljše čase? Nikoli! Kaj pa, če bo prihodnje leto še slabše in se bomo morali naučiti živeti z virusi?