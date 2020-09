Koronavirus na prvi dan šole

V razredu brez mask, drugje maske

Ob prvem šolskem dnevu, ko so se otroci in mladostniki po več mesecih vrnili v šole, so pri nas potrdili 44 novih okužb s covidom-19. Dr.s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je povedala, da tudi otroci zbolijo, čeprav blažje, prim. dr.iz NIJZ, strokovnjakinja za področje mladine in zdravje otrok, pa pravi, da so razredi mehurčki.Vladni govorecje dejal, da je eno ključnih priporočil nošnja mask in da je novo število okuženih 41. Uvoženih je bilo pet primerov, po eden iz Hrvaške, Rusije in Avstrije ter dva iz BIH, lokalnih pa je kar 16. »Tudi današnji podatki kažejo, da smo uspešno omejili uvoz okužb iz tujine,« je dejal Kacin.Mateja Logar je popravila pomladansko napoveda, da otroci niso predstavljali tveganja za širjenje okužb. Šole so hitro zaprli tudi v drugih državah, zdaj pa raziskave kažejo, da tudi otroci zbolijo, le z drugačno klinično sliko, zlasti z glavoboli in driskami, v blagi obliki. Mogoče je, da otroci zdaj postanejo vir okužbe v družini. Zato je treba upoštevati vse ukrepe, od umivanja in razkuževa nja rok, otroci naj gredo v šolo zdravi, vzdržujejo varnostno razdaljo. »Skupnost je pomembna, če je skupnost zdrava, bodo šole lahko ostale odprte,« pravi Logarjeva.Otroci lahko zbolijo, tudi pri blagi obliki pa lahko pride do zapletov, podobnega kawasakijevemu sindromu, ki ogroža ožilje in srce.Vse države so sprejele ukrepe, da bi lahko odprli šole. Vendar možnost okužbe v Sloveniji še vedno obstaja, je povedala Polonca Truden Dobrin. Maska ujame drobne kapljice, tudi ko pojemo ali vpijemo. Danes so razmere povsem drugačne kot spomladi, pri omejitvah gibanja je bil prenos covida-19 onemogočen, zato je zdaj treba upoštevati priporočila, ki jih bo NIJZ v petek še dopolnil.»Namen priporočil je, da čim bolj omejimo okužbe znotraj razredov,« je Dobrinova pojasnila, da želijo morebitno okužbo na en razred, ne na šole, kar bi se zgodilo, če se razredi mešajo ali pa bi zbolelo več učiteljev. Starši naj ne vstopajo v šole, stiki z učitelji in roditeljski sestanki so na daljavo. »Da so šole odprte, je uspeh vse Slovenije,« je še dejala.Opozorila je, da so dobili tudi nekaj ogorčenih odzivov staršev, kar je posledica vseh lažnih novic o nevarnosti nošenja mask. »Če bi bilo to res, nobenega kolega ne bi bilo več med živimi,« je opozorila Dobrinova. Dodala je, da bo treba mize razkuževati pred in po malici, hlape alkohola pa se da odpraviti s prezračevanjem. »V hladnejših dneh bomo nekoliko bolj oblečeni,« je dejala.Dodatno je pojasnila, da si otroke v razredu predstavljajo kot v mehurčku. V razredu ni treba nositi maske, pri vseh drugih aktivnostih pa je maska nujna. Gre tudi za glasbene šole, športne dejavnosti in drugo. Za vse to bodo na NIJZ pripravili dodatna priporočila. »Skupnost deluje na zaupanju,« je Polonca Truden Dobrin pojasnila, da dajejo priporočila, ne kaznujejo. Vsak dan je treba imeti novo masko, najbolje da so tekstilne in pralne. Ob vikendih se maske opere in dobro posuši.Kacin je povedal, da je testiranje aplikacije Ostani zdrav končano in da bo verjetno še danes na voljo za vse telefone.