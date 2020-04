Koronavirus ni ustavil izolskih nepremičninskih načrtov

Interaktivni ribiški muzej

Izolski župan Danilo Markočič se je v začetku lanskega leta znašel z blokiranim računom zaradi milijonske tožbe, letos pa ima že smele nepremičninske načrte. FOTO: Nataša Čepar

Gradnja neprofitnih stanovanj

»Zaključek posla pričakujem v teh dneh,« je o nakupu območja izolske industrijske dediščine nekdanje tovarne Argo od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) napovedal župan. Kljub epidemiji koronavirusa se njegovi načrti niso ustavili.Občina bo za dobrih 3500 kvadratnih metrov zemljišča odštela 20.000 evrov. Na njem stojita spomeniško zaščiteni vhod nekdanje ribje tovarne in prepoznavni izolski dimnik. Območje, ki ga občina kupuje, je sicer del projekta Argoline – širšega območja v bližini izolske marine predvideva predvsem gradnjo turističnih kapacitet in je že dolgo časa naprodaj. DUTB celotno območje ponuja za slabih devet milijonov evrov.Izolska občina namerava z nakupom uresničiti načrte o interaktivnem muzeju ribiške industrije, ki bi zaživel v dialogu s prihodnjo ureditvijo celotnega območja Argoline, ki za zdaj ostaja degradirano in še brez investitorja. »Želja je, da bi objekt deloval kot hiša eksperimentov za ribištvo, biodiverziteto in naravo, z elementi klasičnega muzeja, ribiškega oziroma morskega doma in centra odličnosti za inovativnost in usposabljanje ter promocijo za mari- in akvakulturo,« natančneje navedejo na izolski občini.Na vprašanje, kdaj bo projekt zaživel, pa izolski župan pojasni, da je to odvisno od pridobivanja evropskih sredstev. Za projektno dokumentacijo so že pridobili 100.000 evrov evropskih sredstev, za izvedbo pa bodo potrebovali med pet in sedem milijonov evrov. Projekt je povezan tudi z bližnjimi načrti za izgradnjo izolskega kulturnega centra, v vrednosti do pet milijonov evrov, ki naj bi zaživel do leta 2025 in ki so si ga zamislili v okviru kandidature istrskih občin za evropsko prestolnico kulture.Obenem izolska občina od DUTB kupuje tudi slabih 1300 kvadratnih metrov zemljišča v Livadah (v bližini trgovine Hofer), ki meji na obstoječe občinsko zemljišče. Tu nameravajo skupaj z republiškim stanovanjskim skladom zgraditi med 20 do 25 neprofitnih stanovanj, ki bi jih namenili predvsem za mlade. Poleg tega so s Kmetijsko zadrugo Agraria so sklenili menjavo zemljišč: občina je Agrarii odstopila zemljišče med stadionom in pokopališčem, ki ga ima slednja že zdaj v najemu, ter v zameno od zadruge pridobila večje območje na južni industrijski coni. To zemljišče bodo združili z obstoječim občinskim zemljiščem in ga ponudili na trgu.Občina se je pod Markočičevim vodstvom zavzela, da bo prodala vse tiste nepremičnine, ki zanje niso strateške, hkrati pa namerava z usmerjenimi naložbami še povečevati stanovanjski fond. Tako so na zadnji seji občinskega sveta, ki je potekala dopisno, sklenili prodati štiri manjša stanovanja v starem mestnem jedru, za katera so presodili, da se jim obnova ne izplača ter ta denar namenili v obnovo štirih bolje ohranjenih ali celo novih stanovanj, ki jih imajo v lasti.