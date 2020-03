Koronavirus okužil tudi nepremičninski trg

Transakcije z nepremičninami so se ustavile.

»Takojšnjega vpliva na cene nepremičnin in višino najemnin za zdaj še ni. Če bo epidemija trajala dlje časa, potem se bo nepremičninski trg spopadel z velikim padcem povpraševanja in s tem tudi cen,« ocenjuje, direktor družbe Metropola In. Janševo vlado poziva, naj po zgledu Italije odloži plačilo vseh davkov in prispevkov. »S tem se bomo izognili izpolnjevanju vseh obrazcev, vlog in čakanju na odobritve,« še dodaja Madon.V času epidemije novega koronavirusa in ustavitvi javnega življenja v državi se postavlja vprašanje, kako to vpliva na dogajanje na nepremičninskem trgu. »Ker odlok o začasni prepovedi ponujanja ter prodajanja blaga in storitev potrošnikom prepoveduje tudi izvajanje storitev nepremičninskega posredovanja, je jasno, da bodo transakcije z nepremičninami doživele zelo velik in hiter padec. Posledice tega ukrepa so torej na območju celotne Slovenije neposredne in takojšnje,« pravi Zoran Madon.Tiste pravne in fizične osebe, ki nameravajo same opraviti nepremičninske transakcije, bodo po njegovih besedah naletele na številne težave, saj je omejeno poslovanje sodišč, notarjev, bank ... In kaj trenutno počnejo nepremičninski posredniki?direktorica družbe Nepremičnine Plus, pravi, da imajo v družbi še nekaj povpraševanj po najemniških stanovanjih, a da ljudje večinoma upoštevajo vladne ukrepe. To pomeni, da se zavedajo, da je ogled nepremičnine lahko nepotreben in nezaželen stik s prenašalcem virusa.»Trenutno se vse kaže šele skozi skrb vzbujajočo odsotnost sklepanj pogodb pri prometu z nepremičninami v prihodnje. Torej, ni ogledov, ni odločitev, ni transakcij. Prav tako se je že pojavil strah pri sprejemanju dolgoročnejših odločitev, kot so, denimo, najem posojila ali nakup nepremičnin za investicijo in zavez k selitvi,« dodaja Levstkova.Na vprašanje, kakšne so cene nepremičnin na trgu, Vesna Levstek odgovarja, da za zdaj cen še niso znižali, češ da to ne bi bilo smiselno. »Za ogled, odločitev in nakup, denimo, družinskega stanovanja danes ne bi nikogar prepričala še tako znižana cena. Ko bomo cene začeli zniževati, se bo začela nevarna spirala: prodajalci bodo cene nižali, kupci bodo čakali na še nižje cene, in ker nihče ne bo kupil, bodo prodajalci še zniževali cene in kupci bodo še čakali ... Smo na zelo slabi poti, ki smo ji bili priča pred 12 leti. Dlje ko bomo zadrževali finančne tokove in potrošnjo, dlje bomo po tej 'krizi' tudi gospodarsko okrevali,« ocenjuje sogovornica.Zoran Madon poziva vlado Janeza Janše, naj razmisli o podobnih ukrepih, ki jih je uvedla vlada v Rimu. »Italija je namreč sprejela dekret o odložitvi plačila vseh davkov in prispevkov, ki ga je časovno sicer omejila, a ga bo najverjetneje podaljšala. Italijanskim podjetnikom ni treba izpolnjevati obrazcev, pisati vlog, čakati na odobritev. Po mojem mnenju bi morala tudi naša država takoj sprejeti takšne ukrepe, saj je glede na »ustavitev države« mogoče pričakovati nelikvidnost podjetij, ki jo je treba takoj preprečiti. Če ni posla, seveda ni prihodkov za plačevanje vseh obveznosti podjetjem. In če se bo to stanje v gospodarstvu nadaljevalo, potem ne bodo dovolj le odlogi plačil obveznosti, ampak bo treba razmišljati o odpisih, če se bo želelo ohraniti podjetja in tudi samozaposlene,« pravi Madon.Trenutno podjetja sicer lahko zaprosijo za odlog oziroma obročno odplačevanje obveznosti, a je to povezano z izpolnjevanjem administrativnih obrazcev, pojasnjevanjem gospodarske škode, navajanjem razlogov za nelikvidnost, zavarovanjem plačila teh obveznosti z vpisom zastavne pravice oziroma hipotek ... »Ocenjujem, da glede na napovedi nadaljevanja negativnih trendov to ni življenjsko,« še meni Madon.