Koronavirus proračun oklestil za šest milijonov evrov

Brez višje povprečnine primanjkljaj še višji

Pocenitev storitve prevoza potnikov

Štirinajsta redna seja mestnega svet Mestne občine Maribor (MOM), ki jo je vodil podžupan Samo Peter Medved, je namesto v občinski dvorani Rudolfa Maistra potekala v prostorih mariborskega Instituta informacijskih znanosti (IZUM). S premestitvijo v večje prostore so v mariborski občinski upravi zagotovili zadostno fizično distanco in se tako izognili uporabi mask na seji.Župan Saša Arsenovič je do srede na dopustu, med katerim je v Zadru obiskal tudi teniški turnir serije adria tour . Ker so na ekshibicijskem dogodku zabeležili več primerov okužbe s covidom-19, se je župan odločil, da bo kljub za zdaj dobremu počutju jutri opravil preventivni test na novi koronavirus. Po poročanju Večera bo v primeru slabšega počutja ostal doma. Povedal je, da stika z igralci in organizatorji ni imel. Prav prvo ime serije, Novak Đoković, pa je bil zaradi odklonitve testiranja kriv, da finala v Zadru niso odigrali. Arsenovića je pri vodenju seje zamenjal Medved, ki je pred časom že prebolel koronavirus.Prav novi koronavirus je kriv, da so mariborski svetniki včeraj soglasno sprejeli rebalans proračuna za leto 2020, s katerim so načrtovanega zmanjšali za šest milijonov evrov, s 154,1 milijona evrov na 148,1 milijona evrov. V občinski upravi pravijo, da so razlogi za zmanjšanje večplastni. Med neposrednimi učinki epidemije je primanjkljaj v višini 927.000 evrov. Izpad prihodkov je posledica zmanjšanja nedavčnih prihodkov zaradi odobritve nefinančne subvencije za oprostitev plačila najemnin gostinskih vrtov, poslovnih prostorov, parkirnin in glob. Za 450.000 evrov manjši od načrtovanih so zaradi ustavitve turizma tudi prihodki od turistične takse. Za izpad v višini slabih pet milijonov so krivi neposredni učinki, saj občina od svojih občinskih podjetij ne bo zahtevala plačila dobičkov (3,3 milijona evrov), manjka pa tudi pričakovani prihodek od prodaje občinskih zemljišč v višini pol milijona evrov in poslovnih stavb (1,2 milijona evrov). Če država ne bi zvišala povprečnine s 589,11 na 624 evrov, bi bil primanjkljaj večji še za 3,3 milijona evrov in bi rebalans skupaj znašal dobrih devet milijonov.MO Maribor je s stvarnim vložkom petih avtobusov v vrednosti 757.200 evrov dokapitalizirala tudi Javno podjetje Marprom . Zaradi neodplačnega prenosa avtobusov, ki so bili prek razpisa Eko sklada kupljeni leta 2014, Marpromu ne bo več treba avtobusov amortizirati po 15-odstotni stopnji, kot določa zakonodaja za javni sektor, ampak bo amortizacijo lahko obračunaval glede na predvideno dobo koristnosti vozil. To bo pomenilo boljši poslovni izid podjetja, večjo kapitalsko ustreznost in tudi pocenitev storitve prevoza potnikov, dokapitalizacijo utemeljujejo v občinski upravi.