FOTO:Koronavirus se širi tudi s solzami

Prof. dr. Marko Hawlina iz okulistične klinike UKC Ljubljana v imenu vrha okulistične stroke opozarja na možnost okužbe prek oči: Bodimo pozorni! FOTO: Aleš Černivec/Delo



Lahko koronavirus prizadene tudi oči?



Kakšne so možnosti prenosa okužbe prek oči?

Ne dotikajte se obraza in oči z rokami

Kakšni so nasveti za tiste, ki nosijo očala ali kontaktne leče?

Očesni zdravniki zelo ogroženi

Del pregleda pri okulistu. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Novi koronavirus se prenaša tudi prek oči, kar je za zdravnike in drugo medicinsko osebje zelo nevarno, saj pri pregledovanju oči prihajajo v neposredni stik z bolniki, prav tako je nevarno v vsakdanjem življenju, ko se pogosto nezavedno dotikamo oči.Zaradi pomanjkanja zaščitne opreme okulistična stroka predlaga, da bi bilo v Sloveniji le pet vstopnih točk za bolnike z boleznimi in poškodbami na očeh, ne pa tako kot zdaj, ko morajo nujne paciente pregledovati ambulante po vsej državi. Za paciente pa je vrh stroke – razširjeni strokovni kolegij za oftalmologijo – pripravil nasvete, kako ravnati z očmi v času koronavirusa.Prvi, ki je javnost opozoril na širjenje nove bolezni covid-19 v Wuhanu, je bil prav očesni zdravnik. Ob pregledovanju bolnikov se je tudi sam okužil od pacientke z glavkomom, ki še ni imela bolezenskih znakov. Star komaj 34 let je podlegel bolezni, spomni, okulist z očesne klinike v Ljubljani.Strah, da se bo tudi pri nas pojavilo množično okuženje zdravnikov, ki jim država ni zagotovila zaščitne opreme, je upravičen. K pacientom pošiljajo v Sloveniji predvsem mlade zdravnike, kakršen je bil Li Wenliang, ki pa – tako kot on – niso dovolj dobro zaščiteni ali pa sploh niso zaščiteni. Za zdaj je okuženih 73 zaposlenih v zdravstvu, med njimi tudi zdravniki. Okulisti pa še posebej opozarjajo na oči.»Ker se lahko novi koronavirus prenaša tudi prek oči, je pomembno, da se tega zavedamo in tak prenos preprečimo,« poudarja dr. Hawlina. Razširjeni strokovni kolegij za oftalmologijo je zato pripravil informacije in navodila za prebivalce, da bi vedeli, kako ravnati, če imajo v času koronavirusa težave z očmi.Koronavirus k sreči ne povzroča hujših vnetij oči, redko, pri približno enem do treh odstotkih obolelih pa povzroči pordelost oči, kar se strokovno imenuje konjunktivitis. To vnetje običajno ni hudo in nima posledic, zanj tudi ni učinkovitega zdravila, zato ob pojavu rdečih oči med okužbo ni treba obiskovati zdravnika. Pri sicer zdravih bolnikih konjunktivitis torej ni verjeten prvi znak okužbe s koronavirusom, ampak gre za druge, bolj običajne vzroke. V teh pomladnih dneh je to največkrat alergija ali znaki suhega očesa. Zaradi zadrževanja v zaprtih prostorih je pojav suhih oči še pogostejši.Bolezen se širi s kapljicami, ki nastanejo, ko bolni kašljajo ali govorijo. Te kapljice lahko »letijo« po zraku vsaj dva metra daleč, lahko jih vdihnete skozi usta ali nos, lahko pa vstopijo tudi prek površine oči. Okužite se lahko tudi tako, da se dotaknete nečesa, kar ima kapljice z virusom na sebi – na primer računalnika, telefona ali kljuke – in se nato dotaknete vaših sluznic, bodisi ust, nosu ali oči. Dokazano je, da virus na gladkih površinah lahko preživi do tri dni. Poleg tega se lahko bolezen širi tudi prek solz okuženih bolnikov, zlasti tistih, ki imajo konjunktivitis, tako z rok ali s površin, kjer so solze pristale.Ni odveč stokrat ponoviti, da je treba vedno kašljati v rokav ali robec in držati »varnostno razdaljo« med ljudmi vsaj dva metra, poudarjajo okulisti. »Ker si kapljice z virusom lahko prenesete na sluznice tudi z rokami, svetujemo, da se čim manj dotikate obraza.​Dotikanju oči in nasploh obraza se je težko povsem izogniti, saj to napravimo povsem nezavedno. Zato je treba to nezavedno dotikanje oči »ozavestiti« in se zavestno ustaviti vsakokrat, ko nas zamika, da bi se dotaknili oči. Če začutite srbenje ali draženje oči ali si morate dajati kapljice, si pred in po tem dobro umijte roke in vedno uporabite čist papirnat robček, ki ga po uporabi varno zavržete. Če ste se iz kakršnegakoli razloga dotikali okoli oči, si roke dobro umijte z milom in vodo.Znano je, da se uporabniki kontaktnih leč pogosteje dotikajo oči, zato je še bolj pomembno zavestno nadzorovati dotike oči in paziti na temeljito higieno rok pred in po vsakem rokovanju z lečami. Če kontaktne leče uporabljate le občasno, je bolj varno uporabljati enodnevne kontaktne leče, ki jih po vsaki uporabi zavržete, kot mesečne ali 14-dnevne leče. Če je mogoče, svetujemo, da v tem času namesto kontaktnih leč raje nosite očala. Očala tudi do neke mere ščitijo oči pred okužbo, vsekakor pa ne popolnoma.​Če si morate popraviti očala, je bolje, da namesto prstov uporabite papirnat robec ali blago ali pa si pred tem temeljito umijete roke. Priporočljivo je tudi redno čiščenje očal z milom in vodo. Če ste v stiku z okuženimi, so potrebna posebna zaščitna očala, ki povsem zaščitijo oči in območje okrog njih.Dokazano je, da ljudje, ki so okuženi s koronavirusom, lahko bolezen širijo tudi s solzami, bodisi neposredno s stikom bodisi prek površine, kjer so solze pristale. Zato so očesni zdravniki še dodatno ogroženi, saj so pri pregledu z biomikroskopom bolniku ne le zelo blizu in s tem ogroženi, da se okužijo kapljično, temveč tudi prek solz bolnikov, ko se dotikajo njihovih oči. Za očesne zdravnike in druge zaposlene, ki delajo z očesnimi bolniki, je zato nujna dobra zaščitna oprema za oči.Če imamo v teh dneh težave z očmi, pokličemo v specialistično okulistično ambulanto, kjer okulist po telefonu oceni, ali gre za nujno stanje, in takšnega bolnika pokliče na pregled. Če je treba, ga pošlje v obravnavo v katero izmed bolnišnic. Razširjeni strokovni kolegij za oftalmologijo opozarja, da je to prenevarno, vstopnih točk mora biti le pet ali šest v državi.